Вчерашний обвал технологических акций – во многом заслуга одной компании. Лавину столкнула Micron Technology. После закрытия торгов среды производитель микросхем отчитался об убытках, рухнувших продажах и дал мрачные прогнозы на будущее. Его выручка по итогам квартала почти уполовинилась в годовом выражении, потери растут, а отвечает он на это масштабными увольнениями и отменой бонусов.
Nasdaq: на пути к худшему декабрю тысячелетия
После короткой передышки вчера основные фондовые индексы США вновь перешли к падению. Теперь у этого декабря появились реальные шансы стать для технологических акций худшим в XXI веке.
JUSTIN LANE/EPA
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