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Nasdaq: на пути к худшему декабрю тысячелетия

Глеб Баранов
23 декабря 2022, 09:46

После короткой передышки вчера основные фондовые индексы США вновь перешли к падению. Теперь у этого декабря появились реальные шансы стать для технологических акций худшим в XXI веке.

JUSTIN LANE/EPA