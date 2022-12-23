Nasdaq: на пути к худшему декабрю тысячелетия

Вчерашний обвал технологических акций – во многом заслуга одной компании. Лавину столкнула Micron Technology. После закрытия торгов среды производитель микросхем отчитался об убытках, рухнувших продажах и дал мрачные прогнозы на будущее. Его выручка по итогам квартала почти уполовинилась в годовом выражении, потери растут, а отвечает он на это масштабными увольнениями и отменой бонусов.

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