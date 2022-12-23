Гневной отповедью ответил Антон Силуанов губернаторам

В ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» разгорелся традиционный спор: регионы просили больше денег из центра, а Минфин в роли ментора указывал на то, что субъектам нужно перестать жить в ожидании подачек «сверху» и начинать жить своим умом.

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Глава профильной комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд инициатив в пользу регионов. В частности, он предложил оставлять субъектам часть денег от табачных акцизов.

«Акцизы на табак, абсолютно точно пора начинать их зачисление в бюджеты субъектов федерации, постепенно довести долю до 10%», – заявил Текслер.

Ответом ему стала гневная, хотя и корректная отповедь со стороны министра финансов.

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«Мы обсуждаем в рамках нашего совета, в основном, предложения, как увеличить объемы поддержки регионов, где бы что списать, перераспределить доходы с федерального на региональный. Это должно быть в нашем обсуждении, но, мне кажется, наша основная задача не констатировать, что денег надо побольше регионам, (...) но надо уделять внимание, как нам поддерживать экономику регионов, занятость, зарабатывать самостоятельно доходы. Нужно говорить о развитии регионов», – заявил Антон Силуанов.

«Мы же видим, что отдельные регионы занимаются реально экономикой, губернаторы ездят по стране, за рубеж, привлекая инвестиции, а другие сидят просто и ждут сверху дотаций», – упрекнул он неназванных «ждунов», олицетворением которых волей-неволей стал докладчик.

По мнению главы Минфина, важно распространять лучшие практики на менее успешные регионы – они тоже должны привлекать инвесторов, создавать новые рабочие места. В общем, вносить свой вклад в развитие страны.

«Чтобы там бизнес развивался, чтобы занятость росла, чтобы люди богатели в этом регионе. А не просто давайте что-нибудь там просто откусим от Федерации и, значит, всем станет хорошо. Так не будет хорошо. Не будет. Потому что это не системное решение задач», – заявил Силуанов.

По словам экспертов, речь в данном случае идет о весьма приличных суммах. Сейчас в бюджеты субъектов РФ поступают акцизы на спирт и спиртосодержащую продукцию, часть акцизов на алкоголь и на топливо. По данным Федерального Казначейства, в 2021 году поступления акцизов в консолидированные бюджеты субъектов РФ составили 950,3 млрд. руб.. При этом все акцизы, связанные с табачными изделиями и электронными системами доставки никотина, сейчас поступают в федеральный бюджет, в общей сложности составив в 2021 году 726,9 млрд. руб.

«Крупнейшим акцизом из этой категории является акциз на табачные изделия, производимые внутри страны (667,1 млрд руб. в 2021 году). Следует отметить, что в 2023 году Минфин планирует значительно повысить собираемость “табачных” акцизов, что должно привести к поступлению дополнительных 100 млрд. руб. в федеральный бюджет в течение года», – поясняет к.э.н., заместитель начальника отдела аналитических исследований ИКСИ Вера Кононова.

«В связи с этим передача части поступлений по "табачным" акцизам в бюджеты субъектов РФ, безусловно, стала бы для них неплохим подспорьем, особенно учитывая текущее сложное положение ряда субъектов РФ в связи с сокращением поступлений налога на прибыль на фоне растущих бюджетных обязательств», – замечает она.

«Позиция о зачислении 10 процентов акцизов на табак в частности связана именно с аккумуляцией дополнительных средств в бюджете. Эти дополнительные средства могут идти на инфраструктурные и мобилизационные мероприятия», – добавляет доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Геополитические дефициты

Впрочем, мобилизационных мероприятий коснулось еще одно предложение господина Текслера. Он высказал мнение. согласно которому неплохо бы компенсировать регионам расходы на мобилизацию и возложенную на них часть расходов на поддержку новых территорий.

«В части мер поддержки региональных бюджетов в условиях внешнего санкционного давления, считаем необходимым разработать механизм списания задолженности по реструктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведения мобилизационных мероприятий», – заявил губернатор Челябинской области.

Кроме того, он предложил разрешить регионам иметь долг выше разрешенного законодательством, если долги обусловлены геополитическими факторами.

«Сейчас предусмотрено, что в 2023 году на COVID-19, мобилизацию нужно сразу закладывать дефицит выше ограничений бюджетного законодательства, а на мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения геополитической, экономической ситуации, на развитие отраслей экономики (...) нельзя. Считаем, что с целью сохранения бюджетных инвестиций нужно геополитику добавлять к COVID-19 и мобилизации, чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия», – заключил он.

«Здесь речь идет о довольно давней проблеме достаточности бюджетных средств для регионов и их текущих нужд. Одновременно ставится задача освоения новых территорий и новых проектов, а у региональных бюджетов может быть дефицит средств и необходима коррекция либо за счет межбюджетных трансфертов, либо за счет списания определенной части инфраструктурных кредитов», – поясняет Андрей Гиринский.

Конкретно по этой инициативе министр финансов воздержался от комментариев. Однако позже по данной теме высказались выше: идею в ответ на запросы журналистов прокомментировал представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что «в Кремле нет позиции по предложению с писать с регионов затраты на мобилизацию. Этот вопрос требует скрупулезной проработки по линии Минфина», цитирует Пескова «Коммерсант». То есть, Антону Германовичу все-таки придется ответить, после паузы на обдумывание.

«Результата достигать неохота»

Впрочем, ключевой посыл уже прозвучал на заседании комиссии по экономике и финансам: министр ясно дал понять, что регионам неплохо бы разобраться с теми деньгами, которые они уже получают. Например, с инфраструктурными бюджетными кредитами.

«У нас большие объемы направляются на эти инфраструктурные проекты – 1 трлн рублей, и еще президент дал поручение найти 250 млрд рублей. Вопрос – а какие результаты мы должны получить? Что это даст для субъектов – занятость, как изменится налоговая база, динамика роста экономики? Давайте это определим. У нас есть специальный порядок мониторинга этих показателей, но почему-то субъекты не спешат показывать изменения, которые должны быть получены за эти деньги. Потому что деньги хорошо получать, а результата достигать неохота. На это надо обратить внимание, за каждую копейку мы должны получить результат» – заявил Антон Силуанов, чей решительный настрой и после темы мобилизации и новых регионов нисколько не изменился.

Как поясняет Вера Кононова, инфраструктурные бюджетные кредиты – относительно новый инструмент, который предполагает предоставление финансирования субъектам РФ на возвратной основе (бюджетные кредиты на 15 лет по ставке 3% годовых, при этом решение о выдаче принимает Правительственная комиссия по региональному развитию).

В вышедшем в издании «Деловой Петербург» интервью Антона Силуанова отмечается, что на период с 2021 по 2025 годы уже расписан весь изначально предусмотренный триллион рублей.

«При этом объем заявок, представленных регионами, был значительно больше – около 1,35 трлн. руб., и заявки были представлены практически всеми субъектами РФ. Это говорит о том, что инфраструктурные бюджетные кредиты – привлекательный инструмент развития инфраструктуры для регионов, который в интересах восстановления экономики следовало бы использовать как можно более активно. Однако Минфин, традиционно сосредоточенный в первую очередь на целях бюджетной экономии, может выступить сдерживающим фактором для расширенного применения данного механизма», – рассуждает Вера Кононова.

И она, кажется, права. По словам Антона Силуанова, интерес регионов был направлен исключительно на сами деньги. Без привязки их к каким-либо проектам развития.

«Как формировались заявки регионов? То, что первое, судя по-всему, попало, то и начали включать в объемы финансирования под эти инфраструктурные кредиты, а потом в течение года 10 раз все переиначивали, потому что здесь нет проектно-сметной документации. По другим позициям сказали, что, может быть, это менее эффективно. Такой заявочный принцип - лишь бы освоить деньги. Неправильно это делать», – заявил глава Минфина, – «За каждую копейку бюджетных средств мы должны получить результат. И комиссия Госсовета должна смотреть, что регионы сделали, чтобы быть инвестиционно привлекательными».

Впрочем, несмотря на категоричность заявлений главы Минфина, из серии: покажите результат, прежде, чем просить добавки, – регионы все-таки некоторые послабления получат. В частности, Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс, допускающие, что инфраструктурные кредиты не будут зачитываться в общую сумму заимствований регионов, и кроме того, субъекты смогут превышать планку по займам: свыше объемов, предусмотренных на финансирование дефицита и погашение долговых обязательств.

Получается, что держа в одной руке кнут, в другой Минфин припрятал пряник. Но небольшой. Остальное регионам, видимо, все-таки придется заработать.