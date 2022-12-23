Банки реструктурировали в ноябре 50 тысяч кредитов мобилизованным

В ноябре военнослужащим и членам их семей банки предоставили более 50 тыс. кредитных каникул на 13,4 млрд рублей. Общее же количество поступивших заявок на реструктуризацию от физических лиц снизилось по сравнению с октябрем на 8,4%, а от малого и среднего бизнеса — более чем на четверть, сообщили в ЦБ.

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«Банки в ноябре предоставили военнослужащим и членам их семей более 50 тыс. кредитных каникул на 13,4 млрд рублей. С 21 сентября по 30 ноября банки фактически провели реструктуризацию 327 кредитов военнослужащих–индивидуальных предпринимателей и ООО, состоящих из одного участника-военнослужащего, на общую сумму 338,8 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Банка России.

В прошлом месяце ЦБ получил от россиян около сотни жалоб и обращений, связанных с проблемами получения кредитных каникул для участников спецоперации. В 30 случаях претензии были признаны обоснованными, когда, в частности, назначалась некорректная дата начала каникул или выдавался отказ по причине того, что кредит уже был реструктурирован по собственной программе банка. По всем выявленным нарушениям проводятся проверки и принимаются меры поведенческого надзора, подчеркнули в ЦБ.

«Общее количество заявок от граждан на реструктуризацию без учета кредитных каникул для участников СВО в ноябре снизилось более чем на 8% по сравнению с октябрем, а от малого и среднего бизнеса — более чем на четверть. За месяц банки реструктурировали 85 тыс. кредитных договоров граждан на 39,4 млрд рублей и 1,9 тыс. договоров МСП на 25,7 млрд рублей», — уточнил регулятор.

Как сообщал ЦБ ранее, по данным на 1 ноября банки предоставили участникам спецоперации и членам их семей более 100 тыс. кредитных каникул на общую сумму 45,4 млрд рублей.