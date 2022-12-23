Бывший украинский дипломат допустил возможность российского удара по ВСУ из Белоруссии

Основная задача региональной группировки войск России и Белоруссии заключается в сдерживании сил Польши и стран Прибалтики.

Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший украинский дипломат, политолог, публицист, историк и эксперт по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко.

Как отметил специалист, против ВСУ, которые сейчас испытывают острый дефицит снарядов, сформированы две мощные российские группировки: Донбасско-Запорожская и Белорусская.

«Главная задача Белорусской группировки – сдерживать польско-прибалтийские силы, но это не значит, что при необходимости она не сможет выделить 20-30 тыс. бойцов для удара по глубокому правому флангу и тылу ВСУ в момент приближения наступающих российских войску к Днепру», – считает Ищенко.

При этом экс-дипломат уверен, что основная группировка ВС РФ способна на только прорвать линию соприкосновения, но и провести наступательную операцию в том случае, если Киев не получит массированной помощи со стороны западных стран.

Как ранее писал «Эксперт», глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие у российских границ. По его словам, Запад заинтересован в максимальном затягивании военных действий на Украине.

«Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны», — заявил глава оборонного ведомства на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента РФ Владимира Путина.