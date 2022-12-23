Эн+ получила высший уровень в индексе РСПП в области устойчивого развития

Холдинг Эн+, ведущий производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, вошел в высшую категорию «А» индекса в сфере устойчивого развития Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Вектор устойчивого развития» и в категорию «В+» в индексе «Ответственность и открытость». Об этом сообщила пресс-служба компании 23 декабря.

Этот проект РСПП является независимым инструментом для оценки деятельности компании в области устойчивого развития. Индексы, в которых Эн+ Олега Дерипаски получила высокие оценки, отражают динамику деятельности холдинга в этом направлении. Эксперты оценивают эффективность управления, корпоративную ответственность и прозрачность, основные на раскрытии нефинансовых отчетов компаний: годовых, в области устойчивого развития, социальных и других.

Ежегодно в таком ключе изучают более 100 крупнейших компаний страны — лидеров рейтинга RAEX-600, а также компании из списка основного индекса Московской биржи. Помимо Эн+ в рейтинг вошли такие компании, как: АФК «Система», Газпром, Аэрофлот, ВымпелКом и другие. В оценке используется 44 показателя и 73 индикатора, которые отражают их экономические, экологические, социальные и управленческие компоненты. Попадание в индексы РСПП позволит Эн+ попасть и в биржевые индексы устойчивого развития Мосбиржи.

Как и в 2021 году, Эн+ также получила «В» рейтинг РСПП по раскрытию информации по целям устойчивого развития. Этот инструмент помогает оценить зрелость компаний с точки зрения того, как интегрированы долгосрочные цели в их текущей деятельности. Напомним, холдинг в прошлом году заявил о планах достичь нулевого выброса парниковых газов к 2050 году и сократить его минимум на 35% к 2030-му. В сентябре компания уже отчиталась об итогах первого года работы по достижению нулевого баланса выбросов.

Как подчеркнули в Эн+, группа стремится внедрять и развивать лучшие практики в области ESG практики. Компания уделяет внимание не только экологическому, но и социальному аспекту. Так, например, на фоне нестабильной ситуации Эн+ приняла решение повысить зарплату всем сотрудникам на 10% и увеличить дотации на питание. Нововведением этого стало введение доплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в размере 10 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка.