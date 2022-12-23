EXEED и Московская Консерватория объявляют о стратегическом сотрудничестве

EXEED и Московская Государственная Консерватория им П.И. Чайковского заключили партнерское соглашение, в рамках которого в 2023 году будет реализован целый ряд проектов в поддержку классической музыки и талантливых молодых музыкантов. Любовь к искусству вписана в ДНК EXEED, а помощь в профессиональной реализации тем, кто находится в начале своего большого творческого пути, является важной социальной миссией бренда.

Одним из первых проектов станет приобретение для фондов Консерватории редких музыкальных инструментов, таких как клавесин для факультета старинной и современной музыки, и орган-позитив, который в силу своей мобильности не только будет задействован в образовательном процессе, но и на концертах как в залах консерватории, так и на других площадках страны.

Кроме того, в 2023 году будет учрежден конкурс на Специальную именную премию бренда EXEED для студентов Консерватории по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и вокал. Конкурс призван поощрить профессиональную деятельность талантливых молодых музыкантов и дать им больше возможностей для развития и самореализации. В состав жюри конкурса войдут музыканты с мировыми именами, преподаватели Московской Государственной Консерватории, а председателем жюри станет народный артист России, скрипач Вадим Репин, являющийся амбассадором бренда EXEED. Призовой фонд конкурса составит более 1 миллиона рублей.

«Московская Консерватория является без преувеличения национальным достоянием нашей страны, - говорит директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов – Мы очень рады, что теперь будем причастны к образовательному процессу и сможем внести свой вклад в становление музыкантов, которые совсем скоро станут звездами мировой сцены. Стремление превзойти себя и стремиться к большему всегда было главной мотивацией EXEED, это, безусловно, объединяет нас с теми амбициозными, творческими людьми, которых воспитывает лучший музыкальный ВУЗ России».

«Внимание к молодежи — всегда приоритет в работе Московской консерватории. Взаимодействие с новыми партнерами вносит и новые возможности. Для нас большая честь, что бренд EXEED в лице директора Геннадия Баранова войдет в Попечительский совет Московской консерватории», — отметил ректор Александр Соколов.