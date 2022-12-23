Фонды акций США показали максимальный отток средств в истории

Как сообщил в пятницу BofA со ссылкой на данные EPFR Global, по итогам недели, завершившейся 21 декабря, зафиксирован максимальный чистый отток средств из фондов акций США в истории. Инвесторы вывели из них $41,9 млрд.

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Бегство денег происходило на фоне падения американского фондового рынка в конце прошлой – начале нынешней недели. Оно во многом было связано с повышением ставок и «ястребиной» риторикой ряда мировых центробанков – в первую очередь ФРС и ЕЦБ.

Однако, по мнению стратегов BofA, у рекордного оттока была и другая причина – оптимизация налогов. С начала года многие американские акции и фонды, инвестирующие в них, понесли серьезные потери. Так, индекс Nasdaq Composite вчера находился на 33,22% ниже закрытия прошлого декабря. И в ноябре–декабре инвесторы продавали подешевевшие активы с убытком, уменьшая размер налоговых выплат. Это случается ежегодно, но нынешний год обещает быть для основных фондовых индексов США худшим с 2008-го – и масштаб предшествовавшего падения оказал влияние на объем продаж.

Впрочем, по итогам всего года фонды акций США все еще показывают чистый приток – $166,5 млрд. Это говорит о том, что инвесторы не полностью капитулировали, а значит снижение может продолжиться и в 2023 году.

А вот фонды облигаций США уже показывают отток с начала года – $257 млрд. Bloomberg вчера цитировало стратега Bank of America Майкла Хартнетта, ожидающего, что этот класс активов превзойдет акции по доходности в первой половине следующего года.

