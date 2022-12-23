Поставки сжиженного газа из США в Европу могут остановиться из-за шторма

Погода вновь вмешалась в не только в повседневную жизнь американцев, но и в американскую, а также в глобальную экономику. Она угрожает усилить энергетический кризис. В первую очередь, в Европе. Зимняя буря, атаковавшая Америку, угрожает временно, конечно, прервать экспорт американского сжиженного газа с терминалов на побережье Мексиканского залива.

Соединенные Штаты, напомним, стали в этом году главным поставщиком газа в Европу – через Атлантику ушли в общей сложности более двух третей экспорта американского СПГ.