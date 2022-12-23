Поставки сжиженного газа из США в Европу могут остановиться из-за шторма

Погода вновь вмешалась в не только в повседневную жизнь американцев, но и в американскую, а также в глобальную экономику. Она угрожает усилить энергетический кризис. В первую очередь, в Европе. Зимняя буря, атаковавшая Америку, угрожает временно, конечно, прервать экспорт американского сжиженного газа с терминалов на побережье Мексиканского залива.
Соединенные Штаты, напомним, стали в этом году главным поставщиком газа в Европу – через Атлантику ушли в общей сложности более двух третей экспорта американского СПГ.
Арктический фронт, утверждают метеорологи, завис над огромной территорией Соединенных Штатов, протянувшейся с севера (штат Мэн) до юга (побережье Мексиканского залива), как минимум на несколько дней. Так что Рождество десяткам миллионов американцев придется отмечать в сильный холод при сбивающем с ног ветре и кое-где, наверняка, без света и воды.
Буря может сильно затруднить передвижения американцев на праздники. Автомобильные дороги занесены снегом, не везде ходят поезда. Аэропорты уже отменили из-за погодных условий сотни рейсов. Даже президент Байден призвал соотечественников по возможности оставаться дома.