Госсовет Татарстана изменил должность «президента» республики на «раиса»

Госсовет Татарстана на своём заседании 23 декабря изменил наименование руководителя республики. Такая поправка была внесена во вторую статью конституции республики.

Проект закона принят в первом чтении. Согласно ему, руководитель будет именоваться раисом (главой) республики. Эта норма будет применяться к руководителю, которого изберут на следующих выборах главы. Выборы намечены на 2025 год.

В прениях часть депутатов высказались против внесения поправки. Сам Минниханов в своём выступлении заявил, что понимает их, но сейчас эту норму нужно принять. Среди причин он назвал и специальную военную операцию. «Страна сегодня борется со всем Западом», — сказал Минниханов. И подчеркнул, что в этих условиях нельзя давать западным деятелям повод для раскачивания ситуации внутри России.

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев также призвал депутатов поддержать поправки.

Напомним, в 2010 году Госдума запретила главам регионов называться президентами. Однако немедленных перемен не последовало.

В декабре 2021 года, Госдума приняла закон о единой системе публичной власти, в котором был подтверждён этот запрет. Регионы обязали внести в своё законодательство поправки до 2023 года. А в июле 2022-го президент России Владимир Путин запретил именовать руководителя Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах иначе как главой республики.

На текущей неделе поправки были внесены уже в Госсовет Татарстана. Согласно им, президента предлагалось переименовать в главу республики.