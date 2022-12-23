Инновационная линейка керамогранита «под дерево»

BOREAL – настоящая находка для частных и общественных проектов.

Новинка испанского бренда появилась в результате изучения потребностей в сфере архитектуры и дизайна, все больше склоняющихся в сторону универсальных, высокотехнологичных и экологически чистых материалов. Керамогранит Woods в числе именно таких продуктов, поскольку изготовлен из исключительно природных компонентов и прошел проверку на предмет отсутствия вредных примесей. Кроме того, покрытия серии наделены широким спектром применения, позволяющим решить ряд задач в обустройстве внутреннего пространства. Благодаря революционным изменениям в сегменте керамогранитных плит стало возможным выйти за рамки настенной и напольной отделки.

Коллекция Woods содержит модели крупного (160х320 см) формата, которые при этом имеют минимальную (6 мм) толщину. Малый вес изделий делает их удобными в транспортировке и существенно упрощает процесс укладки, тогда как эксплуатационные характеристики возрастают. Слэбы с такими параметрами легко крепятся к базовой основе и не утяжеляют ее. Прочные и надежные поверхности имеют неограниченный срок службы, демонстрируя все лучшие свойства керамогранита. В первую очередь это устойчивость к влаге, проявляющаяся при прямом контакте с водой. Резкие температурные перепады, химические среды и абразивные смеси также не способны нанести вреда облицовке. Материал не подвержен деформации и механическим повреждениям, на нем не остается следов в виде царапин. Отсутствие въевшихся загрязнений в значительной степени упрощает процесс очистки, которая может производиться без применения специальных средств.

Графика плитки посредством технологии цифровой печати доведена до совершенства. Схожесть с натуральной древесиной передана с большим вниманием ко всем нюансам. При близком рассмотрении на передний план выходит фактура природного материала с характерными прожилками и волокнами, градациями цвета и детализацией рисунка. Керамогранит Woods – дань актуальным тенденциям в декорировании внутренних и наружных пространств, где в последние годы преобладает природная эстетика. Он органично интегрируется в концепцию многих современных стилей, предлагая при этом изысканные комбинации с другими текстурами. Крупноформатные слэбы «под дерево» готовы составить красивый ансамбль с имитациями камня и мрамора, цемента и металла. Новинка представлена в классической гамме оттенков – бежевой и коричневой. Для каждой из них предусмотрено по три артикула, различающихся по графике, что открывает широкие возможности в декорировании и создании уникальных дизайнов.

При укладке на стене или полу образуется покрытие, которое смотрится монолитно, повышая ценность отделки в плане визуального восприятия. Целостное оформление также достигается за счет использования керамогранита в облицовке мебели и изготовлении столешниц. С помощью него эффективно обновлять фасады шкафов, конструировать перегородки и полки. Практичные поверхности не доставят хлопот в ежедневной эксплуатации, а напротив – в разы упростят процесс по очистке и содержанию этих элементов интерьера в идеальном состоянии. Крупноформатные слэбы Woods – отличное предложение от компании Ascale для комплексных решений в рамках любых проектов.

Фото keramogranit.ru