Какие проекты по развитию городов России признали лучшими — объявили 16 декабря в Самаре

15-16 декабря в Lotte Hotel Самара состоялись VI ежегодные Форум и Программа «Развитие регионов. Лучшее для России», где собрались топ-менеджеры крупных компаний, общественные и государственные деятели для презентации и обсуждения проектов, направленных на повышение качества жизни граждан.

В рамках Форума эксперты обсудили ключевые темы — перспективы развития регионального предпринимательства в условиях санкций, переход на отечественные технологии, способы привлечения внимания широкой общественности к региональным проблемам, лучшие PR-кейсы в городах страны, а также актуальность повестки устойчивого развития в 2022 году и экологическую безопасность. Спикерами Форума выступили: председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Закондырин, руководитель отдела по привлечению инвестиций Фонда «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» Рустам Илингин; официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков; руководитель направления по связям с общественностью золотодобывающей компании «Полюс» Юлия Деева; управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Урал-Поволжье, ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Наталья Ржевская; советник генерального директора – руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Андрей Полозов-Яблонский и другие.

В завершение насыщенного дня состоялась церемония награждения лауреатов VI Программы «Развитие регионов. Лучшее для России». В числе победителей 2022 года: АО «Сервье», СДЭК, Банк «ВБРР» (АО), ООО «Фирма Цикл», Zenden, КБ «Кубань-Кредит» ООО, ПАО «Газпром», Pravo Tech, PR-агентство Pronline, Level Kitchen, парк-отель «Орловский», АО «Нэфис Косметикс», MANGO OFFICE, Торговая сеть «Пятёрочка», АО «СУЭК», Группа Газпромбанк Лизинг, Госкорпорация «Росатом», Natura Siberica, ПАО «Газпром нефть», девелоперская группа «СИТИ-XXI ВЕК», Банк ВТБ (ПАО), ООО «РЖД-ТехСервис», РТС-тендер, ВКонтакте, Tapwill, АО «МХК «ЕвроХим», Platforma.

Особенности каждого региона России должны быть учтены компаниями, открывающими филиалы по всей стране. «Банк ВБРР создает и поддерживает банковскую инфраструктуру в отдаленных районах севера. С зарплатными картами ВБРР вахтовики уезжают в заполярные районы на самые отдаленные месторождения. Их семьи на “большой земле” пользуются дополнительными картами, привязанными к общему счету. Это способствует улучшению социальной атмосферы на предприятиях, закреплению профессиональных кадров в регионах», — отметила социальную значимость банковских структур Старший вице-президент Банка ВБРР Екатерина Орлова.

Все большей популярностью у современных соискателей пользуются компании, которые способны обеспечить работникам комплексную социальную поддержку. «В проекты УЗП от “АльфаСтрахование” вовлечены уже более 70 тысяч сотрудников в различных регионах страны, при этом программа эффективна как для сотрудников, так и работодателей. Первые получают уникальную возможность позаботиться о собственном здоровье, а вторые – способность влиять на экономическую эффективность компании за счет комплексного подхода к реализации лечебных, профилактических и оздоровительных мероприятий», — рассказала о преимуществах комплексного подхода к здоровью сотрудников руководитель дирекции развития программ управления здоровьем АО «АльфаСтрахование» Ирина Тутукина.

Вынужденное импортозамещение предоставило компаниям дополнительные возможности занимать свободные ниши и масштабироваться в различных городах. «Сегодня крупные российские бренды готовы к интенсивному развитию и качественному прорыву, в частности – расширять региональное присутствие. На фоне ухода иностранных игроков и роста цен наша сеть остается привлекательной как для уже сложившейся аудитории, так и для новых покупателей. Мы благодарны экспертному совету Программы за высокую оценку работы нашей команды и продолжим занимать лидирующие позиции в отрасли», – отметил благоприятное положение отечественных компаний генеральный директор сети магазинов ZENDEN Александр Сарычев.

Развитие b2b сегмента критически важно для выстраивания бизнес-экосистем в регионах. «Помощь в развитии регионального бизнеса для нас – одно из приоритетных направлений. Сегодня наши технологии используют компании в более чем в 100 городах по всей стране. На их примере мы видим, что внедрение современных IТ-инструментов для удобных коммуникаций может улучшить продажи, клиентское обслуживание и взаимодействие сотрудников в команде», — поделилась директор по региональному развитию MANGO OFFICE Эльвира Рудакова.

Современный человек начинает все больше внимания уделять своему питанию, чем, безусловно, улучшает свое здоровье. «Свежая и разнообразная еда – важный элемент здоровья нации. В 2015 мы запустили доставку в Москве, а сегодня Level Kitchen, Performance Food и My Food работают в 19 городах страны. Для меня очень важно, чтобы жители всей страны могли питаться правильно. Компания инвестировала сотни миллионов рублей в создание региональных производств и логистики и продолжит инвестиции в дальнейшем», — рассказал о пройденном пути и планах компании основатель и Президент холдинга Performance Group Артур Зеленый.

Развитие сельского хозяйства необходимо для всей страны. А создание оборудования, отвечающего всем требованиям современности, позволяет не стоять на месте. «Для нас большая честь быть в числе победителей и вносить свой вклад в развитие страны. Мы на рынке находимся уже более 28 лет, создавая качественные садовые товары, а продвинутые технологии и высокая степень автоматизации всех производственных процессов позволили нам завоевать награду!», — прокомментировал победу первый заместитель директора ООО «Фирма Цикл» Владимир Потёмкин.

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» на протяжении шести лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.