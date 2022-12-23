Каркасные дома: преимущества строительства

Строительство каркасных домов имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, в число которых входят следующие особенности:
- Основное достоинств каркасных домов состоит в том, что для их возведения требуется совсем немного времени. После завершения строительных работ не нужно дожидаться усадки, можно незамедлительно начинать отделку. При этом усадка у дома из цельного бревна занимает в среднем один год, у панельного или кирпичного дома – полтора года.
- Доступная стоимость. Сэкономить можно не только на самом здании, но и на его фундаменте. Поскольку каркасный дом весит немного, для него вполне подойдет столбчатый фундамент. Обшивку здания можно выполнить с использованием дешевых досок второго сорта.
- Высокая прочность. Конструкция каркасного дома переносит шквалистый ветер до третьего балла по пятибалльной шкале.
- Оригинальный экстерьер. Каркасный дом может иметь почти любую форму. Заказчикам доступно изготовление щитов самой разной конфигурации, из которых можно строить здания необычной конструкции.
- Разнообразная планировка. Владелец каркасного дома может заказать самое разное расположение комнат.
Наряду с перечисленными преимуществами каркасные дома имеют и определенные недостатки, которые следует учитывать:
- Отсутствие возможности сделать перепланировку. Если владелец каркасного дома желает его обновить, то придется ограничиться перестановкой предметов мебели и изменением цвета стен.
- Сравнительно непродолжительный срок службы. Он составляет не более 75-100 лет. По прошествии этого времени дом, разумеется, не рухнет, однако в нем придется делать капитальный ремонт.
- Ограниченная этажность. В идеале каркасный дом должен быть одноэтажным, но вполне допустимо возведение мансарды.
- Непригодность для проживания зимой. Этот недостаток может быть преодолен. Когда каркасное домостроение лишь начинало развиваться, на рынке не было качественных утеплителей. На сегодняшний день производители предлагают обширный ассортимент утепляющих материалов, благодаря чему каждый домовладелец может легко подобрать подходящий вариант.
- Плохая шумоизоляция. Если дом расположен далеко от города и оживленных автомагистралей, то в этом нет ничего страшного. Но если здание стоит в шумном месте, то придется позаботиться о его дополнительной отделке звукоизоляционными материалами.