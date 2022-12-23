Каркасные дома: преимущества строительства

Строительство каркасных домов имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, в число которых входят следующие особенности:

Основное достоинств каркасных домов состоит в том, что для их возведения требуется совсем немного времени. После завершения строительных работ не нужно дожидаться усадки, можно незамедлительно начинать отделку. При этом усадка у дома из цельного бревна занимает в среднем один год, у панельного или кирпичного дома – полтора года.

Доступная стоимость. Сэкономить можно не только на самом здании, но и на его фундаменте. Поскольку каркасный дом весит немного, для него вполне подойдет столбчатый фундамент. Обшивку здания можно выполнить с использованием дешевых досок второго сорта.

Высокая прочность. Конструкция каркасного дома переносит шквалистый ветер до третьего балла по пятибалльной шкале.

Оригинальный экстерьер. Каркасный дом может иметь почти любую форму. Заказчикам доступно изготовление щитов самой разной конфигурации, из которых можно строить здания необычной конструкции.

Разнообразная планировка. Владелец каркасного дома может заказать самое разное расположение комнат.

Наряду с перечисленными преимуществами каркасные дома имеют и определенные недостатки, которые следует учитывать: