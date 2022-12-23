Когда лучше покупать горящие туры в Египет

Египет относится к доступным направлениям для пляжного и экскурсионного отдыха. Туристы едут в страну ради бирюзового моря, древних памятников архитектуры, поездок по пустыне с посещением зеленых оазисов. Несмотря на доступную стоимость путешествия, многие отдыхающие ищут горящие туры в Египет, ведь каждому хочется отдохнуть с экономией средств. Когда же лучше покупать туры? В какой сезон поездка обойдется дешевле? Рассмотрим эти моменты в статье.

В чем преимущества горящих туров

В Египте комфортно отдыхать круглый год. Чтобы сэкономить на путешествии, рекомендуется бронировать путевки заранее, но если вы готовы буквально за несколько дней собраться и отправиться в путь, можно отдавать предпочтение более дешевым горящим турам. Их преимущества состоят в следующем:

большие скидки на путевку – до 70 %;

более дешевые услуги – проживание, авиаперелет, экскурсии;

возможность остановиться в 5-звездочном отеле по цене гостиницы 3 звезды;

дополнительные бонусы – бесплатные абонементы на посещение сауны, массажа, ресторана и др.

Сезоны дешевых путевок

Даже при ограниченном бюджете в Египте можно организовать полноценный, увлекательный отдых. Для этого нужно правильно подобрать даты, когда туроператоры предлагают широкий выбор горящих туров. Обычно путевки начинают «гореть» за 2 недели до вылета, а максимальный дисконт предлагается за 2–3 дня.

Наиболее выгодные предложения встречаются с середины ноября до конца марта. В это время горящие туры продаются по самой низкой цене. С апреля и до начала жары в июле путевки стоят недешево, а затем их стоимость немного опускается в августе. Далее снова идут дорогостоящие месяцы – с сентября до начала октября, когда температура воздуха становится комфортной для прогулок и пляжного отдыха.

Рекомендации по покупке тура

Чтобы отдых по горящей путевке не был омрачен различными неприятностями, при покупке тура обратите внимание на следующие рекомендации:

В Египет лучше ехать осенью или весной, когда в стране нет изнуряющей жары, а погода располагает к экскурсиям и прогулкам.

Часто экономия средств достигается за счет вылета из других городов. К примеру, если вы живете в СПб, а горит тур из Москвы.

Целесообразно покупать путевки на даты пред крупными праздниками. Так, дешевле будет стоить поездка в середине декабря или накануне 8 Марта – в конце февраля. Непосредственно в праздничные дни путешествие обходится дорого, но если забронировать тур за полгода, можно получить выгодные предложения.

Если вы увидели выгодное предложение, стоит сразу поставить бронь. Не нужно думать или советоваться с родственниками, ведь за это время вас может обойти другой турист.

Желательно начинать поиски за неделю до планируемого вылета. Это позволит туристическому агентству подобрать подходящие варианты для одного, двух путешественников или компании. Обратите внимание, что путевка на одного человека стоит почти столько же, сколько на двоих, поэтому куда экономнее ехать в Египет с попутчиком.