Максимальная ставка по вкладам превысила ключевую

По итогам второй декады декабря средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 8,19%. По сравнению с первой декадой декабря она выросла на 0,8% (с 7,39%), а за месяц — на 1,13% (с 7,06%), следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в декабре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада декабря — 7,39%; II декада декабря — 8,19%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 6,02% (+0,18%); от 91 до 180 дней — 7,01% (+0,19%); от 181 дня до 1 года — 7,24% (+0,5%); на срок свыше 1 года — 8,16% (+0,19%).

16 декабря Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне7,5% годовых.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.