Министр Шойгу: армии пора повзрослеть

По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, Минобороны, предлагает повысить возраст призыва, потому что хочет видеть в рядах вооруженных сил людей с завершенным образованием, поживших и уже много чего повидавших. Такого солдата не будет мучить тоска по нереализованным в тылу соблазнам, ему проще будет сделать выбор в пользу контрактной службы.

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«Тем более, – подчеркивает Литовкин, – что теперь в армии можно заключать контракт фактически с первого дня призыва. И взрослый человек может спокойно поразмыслить: получать ему 2000 рублей как срочнику и служить год, или зарабатывать в 10–15 раз больше на контракте и служить три года. Жить год в казарме или три в общежитии (а если создаст семью – в квартире, потому что Минобороны будет доплачивать за поднаем жилья).»

С учетом же сложности современной техники, которую за год трудно освоить, второй вариант предпочтительнее и для Минобороны, добавляет эксперт.

Депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов считает, что прежде, чем обсуждать предложение Сергей Шойгу, нужно выслушать дополнительную аргументацию Минобороны.

«Помимо предложения как такового должны быть заявлены аргументы: ради чего конкретно нужно повышать возраст призыва на службу? Объяснений от Минобороны на этот счет мы пока не получили, – сказал Старшинов «Эксперту», – Хотелось бы услышать солидный набор доводов в пользу такого решения.»

Надо сказать, что люди, имеющие или имевшие отношение к военной службе и воинским профессиям, имеют достаточно устойчивое мнение насчет повышения призывного возраста. В частности, член Совета Федерации, полковник запаса Игорь Морозов напоминает: в нашей стране уже был призывной возраст с 21 года. В 60-е его снизили до 19 лет, а потом и до 18. Это напрямую зависело от вероятности войны, поясняет Морозов. Чем она выше – тем старше были призывники.

«Армия, состоящая из 18-летних – это армия мирного времени, – поясняет Морозов. – Почему считается, что 21 год – оптимальный возраст для начала службы, тоже легко объяснить. В этом возрасте человек уже сформирован и физически, и интеллектуально, и профессионально. Это люди, которые имеют жизненный опыт, абсолютно взрослые, стойкие и рассудительные.»

Сенатор вспоминает: снижение возраста призыва и переход с двухгодичного срока службы на годичный происходили в период, когда в саму возможность войны никто не верил. Но сейчас очевидно, что страна в обозримой перспективе будет находиться в состоянии повышенной военной опасности. Поэтому, убежден Морозов, вооруженные силы требуется укомплектовать более взрослыми людьми.

Некоторые эксперты, правда, считают, что для военкоматов «взросление» армии обернется дополнительной головной болью. Сейчас большинству выпускников 11-х классов школы 17–18 лет, и тех из них, кто не поступил в вуз и достиг совершеннолетия, можно практически сразу призывать. Тем более это касается парней, которые после 9 класса поступают в колледж и заканчивают его в 19–20 лет. А вот когда человеку исполнится 21, то уже неизвестно, где его разыскивать. В этом смысле трудностей у призывных комиссий станет больше.

«На жалобы сотрудников военкоматов не следует обращать внимания, – считает Игорь Морозов. – Вместо того, чтобы ориентироваться на их настроения, нужно учить их работать в новых условиях. Мы живем в цифровом мире, где практически все видно, перемещения каждого известны.»

Военкоматам нельзя оставаться в прошлом веке, в котором они, к сожалению, сейчас пребывают, говорит сенатор. Он напоминает, что это продемонстрировала и недавняя частичная мобилизация. Она прошла успешно не благодаря готовности комиссариатов, считает Морозов, а скорее вопреки, потому что люди сами приходили за повестками, а не дожидались, пока их найдет почтальон.

Депутат Госдумы, выпускник Военно-космической Академии им. Можайского Александр Ющенко вспоминает, что уже осенью после окончания школы ему исполнялось 18 лет, и если бы он не поступил в вуз, то пошел бы в армию.

«Лично для меня это не имело никакого значения, потому что я поступал в военный вуз, – говорит Ющенко. – То есть, армия меня ждала в любом случае. А вот для других ребят это имело значение. После службы уже не все продолжили образование, у многих так и осталось среднее. Кто-то растерял знания и не смог поступить в институт после демобилизации, другие решили сразу начать зарабатывать. Многие об этом жалеют.»

По мнению депутата, лучше до призыва получить хотя бы среднее специальное образование. При его наличии в армии можно успешно продолжать специализацию. Обученному человеку проще получать и военную специальность.

Кроме того, говорит Ющенко, в поэтапном движении к призыву в 21 год есть и другая, очень важная логика. 18 лет – это еще не вполне сформированный психологически и физически подросток, склонный в ряде ситуаций вести себя по-детски. Это может создавать опасность для жизни даже во время мирного несения службы – что уж говорить о боевых действиях.

В ходе операций на Северном Кавказе, напоминает депутат, бойцов срочной службы старались держать в тыловых частях, но ситуация часто развивалась так, что и им приходилось вступать в бой. И офицеры говорили: «У нас детская армия. Ну как такая армия может сражаться против взрослого врага? Детская армия никому не нужна, нужна армия здоровых мужиков».

Сейчас солдаты срочной службы в принципе не появляются в зоне СВО. Но отслужив по призыву они могут перейти на контракт и отправиться туда. А многим из них будет всего по 19 лет.



