Минобороны сообщило оперативные новости о ходе СВО на Украине

На брифинге 23 декабря Министерство обороны России сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем военного ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Южно-Донецком направлении в результате активных действий ВС РФ и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное (ДНР) уничтожено до 45 украинских военнослужащих, 4 бронетранспортёра и 3 пикапа

На Донецком направлении ВС РФ при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС РФ нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артёмовск (ДНР). Уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наёмников, 6 автомобилей, 5 боевых бронированных машин и 2 танка.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов ВСУ в районах населённых пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое (Харьковская область) уничтожено более 30 украинских боевиков, 4 автомобиля и 2 боевые машины пехоты.

На Красно-Лиманском направлении в районах Невского и Новолюбовки (ЛНР) штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. В районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в ЛНР уничтожены 2 диверсионно-разведывательные группы войск Украины. Потери противника на данном направлении составили более 40 военнослужащих ВСУ и наёмников, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа.

В районе Харькова ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300. В районе населённого пункта Новоселидовка (ДНР) уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населённого пункта Ивано-Дарьевка (ДНР) – станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Селидово (ДНР) уничтожены 2 артиллерийские системы М777 производства США. В районе населенного пункта Константиновка (ДНР) уничтожены 2 украинские боевые машины ЗСЗО «Град», из которых велись обстрелы населённых пунктов ДНР.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила в районе населённого пункта Орехово-Василевка ДНР самолёт Су-25 воздушных сил Украины, а в районе города Краматорск (ДНР) – украинский вертолёт Ми-8.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная (ЛНР), Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая (ДНР), Малиновка, Малые Щербаки и пологи (Запорожская область. Кроме того, в ЛНР сбито два снаряда РСЗО HIMARS.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 22 декабре Минобороны сообщило об успехах российских военных на четырёх направлениях.