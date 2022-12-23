Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Париже, есть убитые и раненые

60-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим в Париже.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМ, чрезвычайная ситуация произошла на улице в 10-м округе французской столицы.

По данным телеканал LCI, в результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. В свою очередь телеканал BFMTV уточняет, что минимум шесть человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

В настоящее время стрелок задержан. Его мотивы пока неизвестны. Префектура полиции Парижа призвала граждан избегать место происшествия.