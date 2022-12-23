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Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Париже, есть убитые и раненые

23 декабря 2022, 15:07
FLICKR.COM – ФОТОБАНК

60-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим в Париже.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМ, чрезвычайная ситуация произошла на улице в 10-м округе французской столицы. 

По данным телеканал LCI, в результате случившегося погибли по меньшей мере два человека. В свою очередь телеканал BFMTV уточняет, что минимум шесть человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. 

В настоящее время стрелок задержан. Его мотивы пока неизвестны. Префектура полиции Парижа призвала граждан избегать место происшествия.