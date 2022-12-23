Ненавистники Илона Маска поквитались с ним «шортами»

Как говаривал легендарный инвестор Питер Линч, управлявший фондом Fidelity Magellan в 1970-е и 1980-е годы, «черт его знает почему, но медвежий аргумент всегда звучит умнее». Однако на деле «быки» на фондовом рынке США (к которым относился и он) оказывались правы гораздо чаще – исторически фондовые индексы здесь падают реже, чем растут.

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