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Ненавистники Илона Маска поквитались с ним «шортами»

Глеб Баранов
23 декабря 2022, 00:50

2022 год стал для рынка акций США годом Медведя. Впервые с 2018-го игроки от «шорта» завершают его в плюсе. Отдельный памятник «медведи», могут ставить Илону Маску: ставки против Tesla принесли им больше всего – $15 млрд прибыли

EPA/ТАСС Автор: ALEXANDER BECHER
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск