Как говаривал легендарный инвестор Питер Линч, управлявший фондом Fidelity Magellan в 1970-е и 1980-е годы, «черт его знает почему, но медвежий аргумент всегда звучит умнее». Однако на деле «быки» на фондовом рынке США (к которым относился и он) оказывались правы гораздо чаще – исторически фондовые индексы здесь падают реже, чем растут.
Ненавистники Илона Маска поквитались с ним «шортами»
2022 год стал для рынка акций США годом Медведя. Впервые с 2018-го игроки от «шорта» завершают его в плюсе. Отдельный памятник «медведи», могут ставить Илону Маску: ставки против Tesla принесли им больше всего – $15 млрд прибыли
EPA/ТАСС Автор: ALEXANDER BECHER
Реклама
Новости партнеров