Новак: добыча нефти вырастет, а газа – упадет

Как заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24», по итогам 2022 года страна увеличит добычу нефти примерно на 2%, до 535 млн т, а выпуск нефтепродуктов вырастет примерно на 5%. Ситуация с добычей газа, по оценке Новака, складывается не так хорошо: по результатам года Россия сократит добычу газа на 18–20%, до 671 млрд кубометров, из которых на внутренний рынок будет направлено 470 млрд.

Статья по теме: РФ запретит поставлять нефть по потолку цен и сократит добычу на 500-700 тыс. баррелей в сутки

Ранее, пишет ТАСС, Новак заявил, что Россия не станет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые захотят заключать контракты с условием соблюдения требований потолка цен. По его словам, Россия не только запретит поставки в такие страны, но и сократит добычу нефти в начале 2023 года на 500–700 баррелей в сутки.

Юг, Восток и внутреннее потребление

Как считает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева, слова Новака связаны с резким ростом поставок нефти и нефтепродуктов в европейские страны перед введением эмбарго, а также с тем, что еще до того произошёл существенный рост поставок в Китай и Индию – на фоне снижения цен на российскую нефть. В следующем же году производство нефти и нефтепродуктов упадёт: вице-премьер отмечал, что падение может составить 500–700 тыс. барр. в сутки. Особенно явно этот процесс может наблюдаться к концу первого квартала 2023 года.

Позже, по мере перенастройки торговых потоков, возможно восстановление объемов нефтедобычи, полагает аналитик. А вот по нефтепродуктам ситуация гораздо сложнее – после европейского эмбарго вполне вероятно значительное падение их производства. По газу тоже все ясно: потеря европейского рынка вылилась в снижение добычи – пока, правда, не сильное, констатирует Лукичева.

Поставки на Восток и Юг не смогут быстро компенсировать выпадение европейских рынков, добавляет эксперт. Но и это, полагает она, произойдёт со временем. Восстановить добычу поможет рост внутреннего потребления газа в России со стороны населения (программа газификации идёт) и со стороны промышленности, если будет активно развиваться процесс инвестирования в новые производства.

И снова пора слезать с иглы

На следующий год Россия готова пойти на понижение добычи нефти до 700 тысяч баррелей в сутки, подтверждает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

«Я считаю это хорошей новостью, – говорит он. – России давно уже пора слезть с нефтяной и газовой иглы. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это касается и санкций вообще, и эмбарго в частности, и будущего развития экономики без доминирования сырьевой отрасли.»

Россия имеет колоссальный научно-технический потенциал, продолжает Бовт. Он полагает, что в ближайшие пять лет зависимость от сырьевого рынка будет уменьшаться. Стране есть куда двигаться в наращивании промышленного производства – это и агропромышленный комплекс, и автомобилестроение, и химическая промышленность, и многое другое, заключает эксперт.



