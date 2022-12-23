Новак раскрыл детали проекта международного газового хаба в Турции

Участие в проекте по созданию газового хаба в Турции смогут принять как поставщики из РФ, так и экспортеры из других стран.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер Александр Новак.

Замглавы правительства отметил, что суть международного проекта — создание площадки, на которой цена на сырье будет устанавливаться рыночным способом, «альтернативным от тех, которые сегодня формируются на голландской, английской или других». По его мнению, на западных биржах цены определяются сомнительным путем. «Работают боты, которые активно участвуют в торговле и цены иногда носят необъективный характер», — пояснил Новак.

Он рассказал, что в настоящий момент российский холдинг «Газпром» активно взаимодействует с турецкими партнерами и потенциальными участниками проекта из других стран. «Речь идет не только о площадке и о биржевой торговле, но и о развитии инфраструктуры, об увеличении объемов поставок по южному направлению», — уточнил вице-премьер.

Новак добавил, что сейчас идет активная работа по проекту, и предположил, что соответствующие решения будут выработаны и приняты в течение 2023 года.