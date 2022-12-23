Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своём официальном сайте опубликовал новый рейтинг доверяя президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно этому опросу, российскому лидеру продолжает доверять подавляющее число граждан РФ – 78,1%. При этом об одобрении деятельности Путина заявили 74,3% респондентов.

Уровень доверия главе правительства Михаилу Мишустину составил 59,6%, уровень одобрения – 51,1%. Лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, согласно опросу ВЦИОМ, доверяют 32,1%. Далее расположились Сергей Миронов (28,7%), Леонид Слуцкий (17%) и Алексей Нечаев (8,9%).

Среди партий лидирует «Единая Россия», уровень поддержки которой среди граждан РФ составил 37,3%. КПРФ поддерживают 11,0% участников опроса, ЛДПР – 9,6%, «Справедливую Россию – Патриоты – За правду» – 5,4% и «Новые люди» – 4,6%.

Как ранее писал «Эксперт», согласно результатам опроса ВЦИОМ, который был опубликован 9 декабря, своё доверие президенту выразили 77,9% россиян. Уровень одобрения деятельности Путина тогда составлял те же 74,3%.

