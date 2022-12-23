Песков указал на серьезный прогресс в достижении одной из главных целей спецоперации

В Кремле отмечают, что в вопросе достижения российскими военными цели спецоперации на Украине наблюдается заметное продвижение.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина о том, что украинский оборонный потенциал, а также поставки советских вооружений из Европы Киеву практически иссякли.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, можно ли считать слова президента свидетельством выполнения одной из целей специальной военной операции, уточняет агентство.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля, после обращения руководителей республик Донбасса за помощью. Целями СВО глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

На этой неделе, 22 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российская армия в ходе спецоперации на Украине поразила свыше 1300 критически важных объектов. «Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки», — проинформировал Герасимов. Глава Генштаба рассказал, что оперативно-тактическая и армейская авиация ежедневно совершает около 150 боевых вылетов, с ее помощью уничтожено свыше 11 тыс. единиц вооружения и техники ВСУ.