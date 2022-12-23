Посол Индии в РФ назвал дату встречи Путина и Моди

Глава индийской дипмиссии в Москве Паван Капур назвал дату встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам дипломата, она состоится в 2023 году, передаёт РИА Новости.

«Наши лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится», – подчеркнул Капур.

Посол при этом пояснил, что встреча Путина и Моди может состояться как в рамках формального саммита, так и в формате переговоров. В этой связи он напомнил, что Нью-Дели председательствует и в Шанхайской организации сотрудничества, и в G20.

«Поэтому встреча двух лидеров непременно пройдёт. Кроме того, в ближайшее время состоятся двусторонние контакты России и Индии, однако пока что конкретных договоренностей заключено не было», – резюмировал Капур, не став объяснять, на каком уровне эти контакты будут проводиться.

Как ранее писал «Эксперт», в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения, опубликованные в ряде СМИ, об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди приехать с визитом в нашу страну.

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в Москве считают эту информацию недопониманием, так как визит Моди в Россию в этом году не планировался.