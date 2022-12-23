Преимущества покупки складской техники б/у

Чтобы решать все перечисленные задачи, складскую технику Б/У в Москве можно купить. Однако из-за ее дороговизны для недавно открывшихся складов такое финансовое бремя может оказаться непосильным. Выход из этой затруднительной ситуации заключается в приобретении подержанного складского оборудования.

Основное преимущество покупки подержанной складской техники состоит в экономии денег. По эксплуатационным и техническим параметрам она практически ничем не отличается от нового оборудования. Вдобавок перед продажей б/у оборудование подвергается тщательным проверкам. Если покупать подержанную складскую технику у надежного и проверенного продавца, то вероятность приобретения некачественных или неисправных изделий сводится к минимуму. В число других преимуществ данного решения входят возможность приобретения любой спецтехники, необходимой для работы конкретного склада, и экономия времени, поскольку большинство моделей такого спецоборудования имеются в наличии, их не нужно заказывать, а затем долго дожидаться доставки.

Складская техника делится на несколько типов, у каждого из которых есть собственное предназначение, индивидуальные технические и эксплуатационные параметры. Специализированные модели этого оборудования рассчитаны на решение конкретных задач, однако наряду с ними существуют и универсальные модели, позволяющие выполнять множество разнообразных функций.

К наиболее востребованным разновидностям складского оборудования относятся:

вилочные погрузчики (рассчитаны на перемещение грузов в вертикальном направлении);

комплектовщики заказов (характерная особенность этого спецоборудования заключается в наличии подъемной платформы);

штабелеры и ричтраки (данное оборудование применяется для работы со стеллажами);

гидравлические тележки (их основное предназначение состоит в перемещении грузов в горизонтальном направлении).

При нехватке денег на приобретение подержанного складского оборудования можно воспользоваться еще одним вариантом – взять его в аренду. В этом случае нужно оплатить только время его фактического использования.