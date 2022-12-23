Президент Xiaomi Ван Сян покинет компанию

Китайская Xiaomi Corp уволит 10% сотрудников, чтобы сократить расходы после падения выручки и прибыли в течение трех кварталов подряд.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times, компанию покинут в том числе три ключевых топ-менеджера, среди которых ее президент Ван Сян.

Как отметил основатель пекинской консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндун, удивляет то, что ведущий производитель электроники решил сократить штат на фоне смягчения карантинных ограничений и приближения периода высокого спроса перед Новым годом по Лунному календарю. «Вероятно, результаты Xiaomi за четвертый квартал будут существенно хуже ожиданий», — предположил эксперт. По его словам, корпорация не пошла бы на масштабные сокращения штата, «если бы у нее не было острой необходимости в снижении расходов».

Xiaomi основана в 2010 году, она выпускает смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, «умные» часы и велосипеды, а также бытовую технику; ее продукция представлена более чем в 100 странах. Мировые поставки смартфонов Xiaomi во втором квартале 2022 года поднялись на 1,5% в поквартальном выражении и составили 39,1 млн единиц. Компания является третьим крупнейшим поставщиком смартфонов в мире с долей рынка 12,6%.

В августе Xiaomi сообщила о почти шестикратном снижении чистой прибыли. С начала года акции компании подешевели на 43%.