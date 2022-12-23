Путин обозначил ключевую задачу предприятий ОПК России

Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению потребностей ВС РФ, задействованных в специальной военной операции, обозначил ключевую задачу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны.

По словам российского лидера, речь идёт об обеспечении наших подразделений и передовых частей всем необходимым, передаёт официальный сайт Кремля.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причём в требуемом объёме и нужного качества в короткие сроки», – подчеркнул президент.

Кроме того, Путин считает, что важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов с учётом полученного боевого опыта.

Также он назвал очень важным вопросом обеспечение предприятий ОПК обратной связью с подразделениями, участвующими в спецоперации по защите Донбасса.

Помимо этого, в ходе совещания Путин отметил профессионализм сотрудников предприятий ОПК и инженеров, выезжающих для работы на передовую.

«Там сотрудники отрасли помогают быстро восстанавливать поврежденную технику и возвращать её в строй. Конструкторы проверяют машины в полевых условиях и вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик», – отметил президент.

Российский лидер также выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объёме.