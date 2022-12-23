РФ запретит поставлять нефть по потолку цен и сократит добычу на 500-700 тыс. баррелей в сутки

Москва запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые будут придерживаться введенного в начале декабря потолка цен для российского сырья.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, РФ в начале 2023 года может сократить добычу нефти на 500-700 тыс. баррелей в сутки. «Мы готовы идти на понижение частичной добычи. В начале следующего года у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тыс. баррелей в сутки, это для нас примерно 5-7%», — пояснил Новак.

Напомним, 5 декабря Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Тогда же вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти морем. К решению присоединились страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, указ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом ценового потолка на нефть будет подписан в ближайшее время.