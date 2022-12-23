«Росатом» сообщил о перевыполнении плана по добыче урана и угля на 2022 год

Предприятия «Росатома» перевыполнили производственный план по добыче урана и угля на текущий год.

Об этом сообщает пресс-служба горнорудного дивизиона госкорпорации, АО «Атомредметзолото».

«По прогнозным итогам 2022 года предприятия Горнорудного дивизиона перевыполнили производственный план по добыче урана и угля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», Забайкальский край) выполняет годовой план по основному продукту — закиси-окиси урана — на 117%; АО «Далур» (Курганская область) выполняет план на 103%, АО «Хиагда» (Бурятия) — на 102%.

Также сообщается, что ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского» в полном объеме выполнил план по добыче угля; коллектив разрезоуправления «Уртуйское» добыл 2 800 тыс. т твердого топлива. «В заданных объемах поставки идут на Краснокаменскую ТЭЦ, в систему ЖКХ Забайкальского края, на экспорт», — поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что АО «РУСБУРМАШ» досрочно выполнило план по бурению скважин по внутреннему заказу уранодобывающих предприятий. «Буровой участок № 1, выполнявший работы на месторождениях Курганской области, выполнил план на месяц раньше срока», — подчеркивается в пресс-релизе.

На долю РФ, по данным исследовательской компании Berenberg, приходится 5% мировой добычи урана и 2/5 глобальных мощностей по его обогащению. Спрос на уран растет в Европе, где усиливается энергетический кризис. Исключение России из глобальной цепочки поставок может стать источником дестабилизации рынка и ценовой волатильности, предупреждают аналитики.