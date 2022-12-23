Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ до 2 января

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз сообщило о продлении действия ограничений для ряда воздушных гаваней РФ.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 02 января 2023 года 03:45 по московскому времени», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, по-прежнему не осуществляются рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Элисту. «Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напоминают в Росавиации. Уточняется, что остальные аэропорты РФ работают в обычном режиме.

Ограничения в работе аэропортов были введены 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.