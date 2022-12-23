Глава Роспатента: «Теперь, чтобы продвинуть свой бренд за рубеж, не нужно подавать заявку в каждую страну»

Региональные бренды играют все большую роль в развитии экономики нашей страны. На данный момент Роспатентом зарегистрировано их более трех сотен. Такие данные были озвучены сегодня в Совете Федерации РФ в ходе открытия выставки «Региональные бренды России», организованной Роспатентом.

Гостей мероприятия встречали звуки калмыцкой домбры и марийских гуслей. Слева от входа красовались национальные костюмы народов Дагестана и агинских бурят. Для всех любителей традиционной кухни регионов подготовили стенды с астраханской воблой, знаменитыми тульскими пряниками, кубанскими винами, а для ценителей памятной продукции — столы с авторскими игрушками из Кировской, Липецкой, Тверской областей.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» глава Роспатента Юрий Зубов заметил, что создание подобной выставки стало возможно во многом благодаря Совету Федерации.

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«Личный интерес Валентины Матвиенко сподвиг нас на то, чтобы продемонстрировать всем в канун Нового года, в рамках последнего заседания Совета Федерации, успехи года завершающегося. Они действительно есть. В России более 300 региональных брендов сегодня зарегистрировано. Вы могли видеть, что 268 наименований мест происхождения товаров, 33 географических указания — это то, что сейчас составляет базу для развития этого движения дальше. То есть мы сейчас собрали самые известные бренды, они зарегистрированы. На их основе в регионах формируется очень серьезный бизнес. Например, на Вологодчине — всем известное вологодское масло, которое везде продается. Да, конечно, это премиальный сегмент, но оно сделано с соблюдением всех традиций, только из высококачественных материалов, поэтому оно стоит так недешево. Тем не менее, мы можем быть в нем уверены, это гарантирует государство, различные экспертизы, свидетельство Роспатента. Это серьезный бизнес, его ведут серьезные предприниматели. Компании получают дополнительные свидетельства, чтобы продвигать продукт и на нем зарабатывать», — заявил он.

Юрий Зубов подчеркнул, что идея регистрации подобных брендов возникла «не для красного словца или галочки», а чтобы продемонстрировать наличие уникальных продуктов. «А кроме того, чтобы показать другим производителям, как важно обеспечить свое производство, свои традиции, свои ремесла, которые передаются из поколения в поколение правовой охраной, защитить их от “пиратства”. Рассказать о них всем, кто готов приобретать эту высококачественную продукцию, покупать уникальные изделия, сделанные вручную. Это потрясающие вещи, нет ничего похожего, и ни одно изделие не повторяется никогда. Это также история про экономику: на основе ремесел, нас основе интеллектуальной собственности создавать бизнес и повышать конкурентоспособность регионов, их туристическую привлекательность, что даст региональным властям средства для развития», — отметил он.

Руководитель Роспатента считает, что текущая выставка может стать хорошим примером для создания целой серии мероприятий по продвижению региональных брендов. «Недавно мы были на Вологодчине. И как раз сегодня местный губернатор открывает выставку-ярмарку. Он очень проникся вопросом развития ремесленничества. В регионе с этим все, конечно, все хорошо. Вот пример того, как нужно делать. Под брендом “Сделано на Вологодчине”, получившего товарный знак Роспатента, пройдет серьезная ярмарка, будет представлена различная продукция, причем не только зарегистрированная правовой охраной, но и ремесленническая», — добавил он.

Юрий Зубов подтвердил, что за последнее время рост числа заявок на регистрацию региональных брендов увеличился. «Причем на это влияют не административные ресурсы. Чем шире развивается данная тематика, чем больше люди видят успешные истории, тем больше им хочется свое личное, связанное с традициями, продвинуть, чтобы об этом узнали в регионе, в стране, во всем мире. И есть инструменты по международной регистрации, недавно был принят закон, который позволил России включиться в самую последнюю систему по регистрации подобных брендов. Теперь, чтобы продвинуть свой бренд за рубеж, не нужно подавать заявку в каждую страну. Необходима одна заявка во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, которая позволит сэкономить на пошлинах, на времени подачи, и даст возможность продвигать и региональную продукцию и Российскую Федерацию в целом», — указал он.

Глава Роспатента подчеркнул, что региональные бренды не будут исключительно местной историей. «Когда мы говорим о внутреннем продвижении, мы имеем ввиду то, что именно в России создаются эти уникальные традиции и их использовать нужно. Россия всегда была богата регионами, прирастала ими. Поэтому сегодня особо актуально, чтобы российские производители показали богатство нашего народа. Мы иногда шутим, что в эти 300 региональных брендов, которые уже представлены можно одеться, перекусить, организовать галерею искусств. Все у нас для этого есть», — сказал он.

«Конечно, заставлять никого не нужно, но рассказать о процессе регистрации необходимо. Именно для этого мы на сайте выложили всю необходимую информацию, сделали пошаговую видеоинструкцию того, как подать заявку. Есть образцы успешных историй. Все заявки обрабатываются в электронном виде, никакие документы никуда возить не нужно, что экономит время и силы. И да, мы ездим в регионы для того, чтобы встречаться с производителями, ремесленниками, проводим семинары, рассказываем им, как пройти регистрацию. Успешные примеры очень заряжают всех остальных. Сегодня вся инфраструктура для того, чтобы отправлять заявки, есть. Даже прямо сейчас имеем некоторые в производстве», — рассказал Юрий Зубов.

Национальный колорит привлекает туристов

Корреспондент «Эксперта» также поговорил с представителем одного из брендов, участвующих в выставке — директором ГУК «Центра развития бурятской культуры Забайкальского края» Сэсэг Норполовой, которая продемонстрировала на экспозиции национальные костюмы и головные уборы агинских бурят.

«Когда получили задание от нашего сенатора Баира Жамсуева зарегистрировать наши региональные бренды, сразу в голову пришла мысль, что у нас замечательные, колоритные костюмы. Они имеют многовековую историю, а сейчас стали еще более актуальны и бытуют в Агинском округе Забайкальского края», — рассказала она.

По ее словам, была проведена большая исследовательская, описательная работа, даны полные исторические и технологические справки национальной ценности.

«Работа была трудоемкая, но очень интересная. И вот, мы зарегистрировали бренд как географическое указание. Представленные здесь костюмы полностью созданы по традиционным технологиям. Обычно они полностью изготавливаются вручную, а каждая деталь имеет свое сакральное значение и смысл», — уточнила Сэсэг Норполова.

Директор обратила внимание, что подобный проект позволяет продвигать традиционную бурятскую культуру уже на межрегиональном и международном уровне.

«Например, мужской костюм: он полностью внутри сшит из меха рыси. Раньше буряты охотились и шили одежду не только из овчины, но и из мехов диких животных, чтобы было теплее. Подбивалось все дорогими шелками, в том числе китайскими. Отличительным знаком костюмов агинских бурят от других является меховой четырехугольный борт. Это самое красивое украшение, пожалуй. Он нашивается на мужские, на детские и девичьи костюмы. Головной убор украшался золотым навешием, а шелковые кисти означали лучи красного солнца. И конечно, обязательный атрибут мужчины, символ его чести и достоинства — пояс», — добавила Сэсэг Норполова.

Она рассказала, что традиции и национальные костюмы никогда не уходили из жизни бурят. А сейчас национальная одежда стала еще актуальнее.

«Люди стараются сшить их сами, заказывают. Костюмы бывают разных видов: на разные виды сезонов, на праздники. И мы все стараемся соблюдать традицию и в них облачаться. Например, представленный здесь женский костюм — это мой личный. Мы летом проводили «Алтаргану» (международный бурятский фестиваль — прим. “Эксперт”), и я его специально сшила. Украшения заказываем у местных мастеров, которых и по сей день очень много», — уточнила она.

Интересно, что популяризация местных традиций действительно позитивно сказывается на туристическом потоке. Как отметила Сэсэг Норполова, Забайкальский край с каждым годом посещает все больше граждан из разных уголков России.

«Например, один туроператор из Читы специально привозит туристов в Агинский Бурятский округ. У нас проходит очень много брендовых, культурно-массовых, спортивных мероприятий, гости посещают различные местные праздники. Это все пользуется большой популярностью и активно поддерживается и властями региона», — заключила Сэсэг Норполова.