Россияне стали брать микрозаймы на большие суммы и сроки

Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в III квартале увеличился на 5%, до 364 млрд рублей, после почти полной остановки его роста кварталом ранее. При этом число среднесрочных онлайн-займов (от 30 до 180 дней) увеличилось, а доля краткосрочных («до зарплаты») снизилась до уровня конца декабря 2021 года. Такие показатели приводятся в обзоре ЦБ.

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«Средний размер краткосрочного займа за июль — сентябрь вырос с 8,7 до 8,9 тыс. рублей, а среднесрочного — с 14,8 до 18,4 тыс. рублей. Вместе с тем компании усилили требования к потенциальным заемщикам. В итоге уровень просрочки по новым займам стал снижаться, а уровень просрочки свыше 90 дней перестал расти», — уточнили в пресс-службе Банка России.

Рост портфеля микрозаймов регулятор объяснил «оживлением потребительского спроса, вызванного стабилизацией экономики и ростом трудовых доходов». Рост портфеля произошел в основном благодаря увеличению выдач среднесрочных потребительских займов, так как они имеют график платежей, схожий с банковским, и позволяют погашать заем частями в течение более длительного срока, полагают в ЦБ. Общий объем выдач таких займов вырос на 25% за квартал, до 215 млрд рублей. При этом ставки в сегментах с крупнейшими объемами выдач находились в диапазоне 329–345%.

Общей тенденцией 2022 года стал рост доли онлайн-займов, как в краткосрочном, так и в среднесрочном сегментах. При этом регулятор указал на снижение спроса на услуги ломбардов: сократился и объем портфеля, и число заемщиков на фоне снижения стоимости золотых изделий.

