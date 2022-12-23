Рынки получили новогодний подарок от Банка России

Банк России намерен продлить в 2023 году действие большинства регуляторных послаблений для эмитентов ценных бумаг и организаторов торговли. Послабления были введены в 2022 году в период высокой волатильности на финансовых рынках и действовали до конца года.

Введенные меры уже позволили сохранить листинг и уровень листинга ценных бумаг эмитентов и паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), обеспечить осуществление эмитентами выплат по ценным бумагам в условиях блокирования операций иностранными учетными институтами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Многое продлят, но что-то и отменят

Ввиду потребности эмитентов в адаптации к новым условиям, требующей более продолжительного времени, и приведении своей деятельности (например, в части корпоративного управления) в соответствие с требованиями для поддержания ценных бумаг в котировальном списке биржи Банк России планирует с начала 2023 года продлить временные меры в части листинга, в которых сохраняется необходимость. При этом меры, которые дали свой положительный эффект и в настоящее время не требуют продления, будут отменены.

Например, планируется продлить временный мораторий на делистинг инвестпаев при несоблюдении требований к стоимости чистых активов ПИФа и ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к публичному обращению в РФ по решению биржи в случае их делистинга на иностранной бирже.

Будет продлен льготный период по несоблюдению требования об отсутствии просрочки исполнения иностранным эмитентом обязательств по своим облигациям, возникшей вследствие недружественных действий иностранных государств и международных организаций, для поддержания таких облигаций в котировальном списке российской биржи (до 1 сентября 2023 года).

Кроме того, продлевается льготный период по несоблюдению требований для сохранения ценных бумаг иностранных эмитентов в котировальном списке, установленных в Положении Банка России N534-П (до 1октября 2023 года).

Биржам также планируется продлить срок нераскрытия в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, а также в карточке ценной бумаги информации о фактах дефолта и (или) технического дефолта иностранного эмитента облигаций, возникших вследствие недружественных действий иностранных государств и международных организаций (до 1 сентября 2023 года).

Впрочем, ряд мер на 2-32 год ЦБ все же решил не продлевать. В частности, не получат продолжения послабления по несоблюдению требований к стоимости чистых активов ПИФа для поддержания инвестиционных паев таких фондов в котировальном списке. Решения по таким мерам планируется принять после продления полномочий совета директоров Банка России.

ЦБ сохраняет меры игнорирования формальных требований

Регуляторные послабления не касаются IPO, обратил внимание начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Но, безусловно, эти меры помогают. Существуют формальные требования к листингу, его уровню. В частности, делистинг иностранных компаний российского происхождения на зарубежных площадках, должен был последовать и на российских биржах, если бы не послабления ЦБ, констатировал он в комментарии «Эксперту».

Также пока действует мораторий на делистинг ПИФов из-за требований к стоимости чистых активов, которые просели у фондов. Для ЦБ это вынужденные меры по послаблениям, но они поддерживают рыночную инфраструктуру, считает эксперт.



«Главный вывод перечисленных сохраняемых и отменяемых мер состоит в том, что ЦБ продлевает меры игнорирования формальных требований, которые могут привести к делистингу, или объявлению дефолтного события для эмитентов по причинам ограничений на движение капитала, или осуществления платежей», — пояснил «Экчперту» в свою очередь ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, продление регуляторных послаблений ЦБ РФ для эмитентов ценных бумаг и организаторов торговли является защитной мерой. Ограничения, наложенные на движение капитала и платежей в рамках санкционной политики условного Запада, могут привести к банкротству или уходу с биржи ряда эмитентов по формальным признакам. Соответственно, послабления регулятора позволяют не учитывать эти формальные признаки.

К примеру, многие российские компании не могут осуществлять платежи по своим облигациям в адрес иностранных держателей. Формально это повод для дефолта и вывод таких облигаций с финансового рынка. Однако отсутствие технической возможности не означает, что компания испытывает какие-либо финансовые проблемы. Аналогичные проблемы могут возникнуть у компаний с иностранной регистрацией и листингом на российской бирже, подчеркнул аналитик.

Отсутствие возможности проведения платежей с зарубежных счетов в Россию формально рассматривается в качестве несоблюдения правил листинга, но послабления ЦБ РФ позволяют игнорировать такие случаи, продолжил Андрей Кочетков. Заморозка зарубежных активов, по сути, означает негативное событие для оценки чистых активов ПИФов, но послабления позволяют не учитывать данное обстоятельство на льготный период.

То есть, регулятор замораживает ситуацию с некоторыми биржевыми активами на определённый срок до момента изменения в сфере движения капитала и осуществления платежей, когда активы станут ликвидными, а обязательства — осуществимыми, заключил «Эксперт».