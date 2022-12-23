Сенат США принял проект бюджета на 2023 год, включающий помощь Украине в размере $45 млрд

Американские сенаторы проголосовали за проект бюджета на 2023 год на сумму $1,7 трлн.

Как сообщает NBC News, проект поддержали 68 членов Сената, 29 выступили против. Уточняется, что законопроект включает дополнительную военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине почти на $45 млрд.

В ближайшее время законопроект поступит в Палату представителей Конгресса для одобрения, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

В Белом доме уже сообщили, что поддерживают проект, и призвали Конгресс принять его в кратчайшие сроки.

Накануне, 22 декабря, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что размер помощи, которую западные страны направили Украине, оценивается на данный момент в $100 млрд. Он отметил, что средства выделяются с целью затягивания украинского кризиса. «На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти $100 млрд», — сказал Герасимов, уточнив, что наиболее значимый вклад в поставках вооружения вносят США и Великобритания, а также Польша и Румыния.