Шойгу заявил, что гособоронзаказ «Калашникову» в 2023 году будет значительно увеличен

В наступающем году будет существенно увеличен гособоронзаказ (ГОЗ) по линии «Калашникова».

Об этом на встрече с руководителем концерна Владимиром Лепиным заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что глава министерства 23 декабря прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа в Ижевске, где проверил выполнение ГОЗ предприятиями концерна. «Сергей Шойгу обратил внимание гендиректора "Калашникова", что в следующем году "гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен". Лепин ответил, что предприятия выполнят поставленную задачу», — указывается в сообщении министерства.

Отмечается, что в Ижевске главу Минобороны сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Министру продемонстрировали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные ЗРК, выпускаемые «Калашниковым».

В ходе визита в Ижевск Шойгу возложил цветы к памятнику конструктору Михаилу Калашникову, передает телеканал «Звезда». Легендарный советский оружейник ушел из жизни ровно девять лет назад, 23 декабря 2013 года.

Ранее на этой неделе в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу сообщил, что наиболее востребованные образцы вооружений, которые должны были поступить в российскую армию в 2024-2025 годах, планируется поставить уже в 2023-м.