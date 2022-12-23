Почему нефтяники США отказались бурить новые скважины

В начале декабря главный советник президента США по вопросам энергетики Амос Хохштейн назвал американских сланцевиков «неамериканцами», т.е. обвинил в отсутствии патриотизма, за их нежелание резко наращивать добычу нефти несмотря на многочисленные призывы и просьбы администрации Белого дома. Сейчас нефтегазовая отрасль нанесла белодомовским чиновникам ответный удар. Глава Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд объяснил, почему сланцевики не увеличивают добычу нефти.

Шеффилд, известный в отрасли как человек, который говорит то, что думает, привел вескую причину в интервью Financial Times. Вне всяких сомнений, ответ предназначался для Белого дома, Хохштейна, министра энергетики Грэнхольм и президента Байдена.

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Рост добычи, по словам Скотта Шеффилда, приведет к оттоку инвесторов и обвалу акций энергетических компаний, для которых этот год выдался очень удачный.

«Поймите,- заявил Шеффилд журналисту, косвенно обращаясь к чиновникам из Белого дома,- когда вы даете 2% роста, вас ждет самое дно S&P 500. Если мы сделаем то, о чем он (Хохштейн) нас просит, мы окажемся в самом низу S&P 500».

Давление инвесторов, требующих увеличения прибыли и дивидендов, являются одной из причин, объясняющих нежелание американских сланцевиков увеличивать добычу, как они всегда делали, когда цены на нефть начинали расти. Инвесторы не один год с досадой следили за тем, как сланцевики «сжигают» деньги для того, чтобы сделать США главным производителем нефти в мире. Затем в 2020 году произошло первое в истории, пусть и короткое, но все же падение цен ниже 0. Сейчас, два года спустя, многое изменилось, причем, не только с ценами, но и с самими сланцевиками. Сейчас сланцевики неожиданно вспомнили о финансовой дисциплине и исправно ее выполняют. После долгих лет пренебрежения акционерами сейчас они ставят на первое место их интересы, а не интересы государства. Интересы же акционеров заключаются в том, чтобы как можно больше заработать за счет максимально высоких дивидендов. В результате деньги идут не на расширение производства и рост добычи, как раньше, а на выплату дивидендов.

В этом году энергетический сектор лидирует на рынках ценных бумаг с большим отрывом. И едва ли найдется энергетическая компания, которая станет рисковать такими выдающимися показателями ради администрации Белого дома, которая в довершение ко всему еще с самого начала своей работы была против всей американской нефтянки.

Конечно, кроме психологически-этических, есть у упрямства нефтяников и чисто практические причины не увеличивать добычу. Шеффилд рассказал FT, что сейчас обслуживание самого процесса нефтедобычи стоит намного дороже, чем какие-то пару лет назад. К тому же, не стоит забывать и о дефиците оборудования.

«Он критикует всех нас за то, что мы не наращиваем добычу,- объяснил Скотт Шеффилд.- Но он не понимает, что если бы захотели прибавить, скажем, 5%, то нам пришлось бы обратиться к обслуживающим компаниям и те содрали бы с нас за их услуги на 30-40% больше. На создание нового оборудование требуется год. Еще два года уйдут на то, чтобы появились первые результаты. Между тем, к тому времени цены на нефть могут обвалиться».

Возможно, в Белом доме, естественно, далеко не все начинают понимать логику сланцевиков. Не исключено, что отношение к нефтяникам в правительстве начинает постепенно меняться. По крайней мере, буквально на днях министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм предложила им оливковую ветвь мира.

«Мы очень хотим работать вместе с вами»,- заявила она, выступая перед представителями отрасли.

Оливковая ветвь и мир это, конечно, хорошо, соглашаются эксперты, но едва ли эти слова главного американского энергетика заставят сланцевиков изменить свою позицию.