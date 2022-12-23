Снижение числа клиентов у бывших точек KFC в России при переименовании в Rostic’s оценили в 20%

Бывшие точки ушедшей из России KFC, развивавшиеся по франшизе, могут потерять не менее 20% посетителей в результате переименования в Rostic’s.

Такой прогноз озвучил общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов, передает ТАСС.

По словам Миронова, три бывших крупных франчайзи американской сети имеют низкую рентабельность в размере около 5-6% из-за того, что роялти у KFC 10%, что выше рынка.

«Сейчас у этих франчайзи дилемма. Если бы замена была сразу у всей тысячи ресторанов — куда ни шло. Они бы потеряли на узнаваемости, но подтянули бы выручку общими программами. Но проблема в том, что франчайзи не могут провести переименование все сразу. И на фоне плавной замены части заведений на Rostic’s — в Rostic’s просто никто не пойдет при наличии KFC. Они потеряют до 20% посетителей, а, может быть, и больше», — рассказал омбудсмен.

Миронов пояснил, что в истории нет примера, когда сеть заведений переименовывалась поэтапно. Он отметил, что в случае ребрендинга потери предприятия, как правило, составляют до 20%; когда же бренд меняется постепенно, складывается неопределенная ситуация. «Что делать в этом случае франчайзи — непонятно. Если он поменяет на Rostic’s, он поможет новому владельцу раскручивать свой бренд. А если оставит KFC, то рано или поздно менять бренд KFC все равно придется из-за завершения лицензионного соглашения. Мой совет — уходить на собственный бренд, это смертельная ситуация для них», — заключил эксперт.

В марте 2022 года Yum! Brands, которой принадлежит KFC, прекратила инвестиции в российский рынок. Летом холдинг сообщил, что продаст российское подразделение сети локальному франчайзинговому оператору «Смарт сервис». Компания, зарегистрированная в Ижевске, получила сами заведения, а также права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. Согласно условиям сделки, покупатель должен осуществить полный ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места. В октябре стало известно, что сеть будет называться Rostic’s. Стоимость передаваемых активов оценили в 1,3 млрд руб.