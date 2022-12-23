Снижение добычи газа в России в 2022 году составит примерно 20%

Добыча природного газа в России в текущем году сократится на 18-20% и составит 671 млрд куб. м.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, 470 млрд куб. м будет направлено на внутренний рынок.

«Есть падение добычи частичное в газовой отрасли — примерно на 18-20%, тем не менее наша отрасль в этом году газовая добудет 671 млрд кубометров газа — это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов», — сообщил Новак.

По его словам, в нефтяной отрасли до конца года Россия «выйдет на увеличение даже объемов добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 2%, до уровня 535 млн тонн». Вице-премьер отметил, что в 2022 году в стране будет произведено приблизительно на 5% больше нефтепродуктов, чем в 2021-м.

Ранее «Эксперт» писал, что объем финансирования инвестпрограммы «Газпрома» в 2023 году составит 2,3 трлн рублей. В приоритете компании — развитие новых центров газодобычи, в том числе Ямальского, Якутского и Иркутского.