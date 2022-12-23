Социологи узнали, чего большего всего боятся россияне в 2023 году

Социологи аналитического центра НАФИ и страхового дома «ВСК» узнали, чего большего всего боятся россияне в предстоящем 2023 году. Так, 29% участников опроса опасаются роста цен в следующем году, ещё 27% респондентов – что их доходы упадут, пишет «Газета.Ru».

Как отметил заместитель руководителя управления аналитики и исследования «ВСК» Максим Грушко, многие россияне допускают плачевные сценарии развития событий в 2023 году. По его словам, этому поведению мы научились в текущем году, а ещё во время пандемии.

При этом он подчеркнул, что инфляции больше всего опасаются граждане РФ в возрасте от 35 до 44 лет, 35% из которых составляют мужчины, 24% – женщины.

Другая категория россиян – от 45 до 54 лет ― сильнее всех бояться снижения доходов. Чаще всего об этом говорят мужчины (33%), реже – женщины (24%). В целом же 92% участников опроса боятся негативных событий, которые они ожидают в 2023 году.

Социологический опрос проходился среди 1 600 совершеннолетних жителей России в декабре 2022 года.

Как ранее писал «Эксперт», большая часть опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) граждан РФ уверена, что через 8-10 лет ситуация в России только улучшится. Так ответили 80% респондентов, 16% россиян полагают ситуация так или иначе ухудшится.