Совфед поддержал закон о введении пожизненного срока за диверсии

Совет Федерации РФ одобрил законопроект об уголовном наказании за осуществление диверсионной деятельности.

Согласно закону, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение диверсий, а также финансирование диверсии карается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо пожизненным лишением свободы.

За прохождение обучения диверсиям предлагается установить ответственность в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное лишение свободы. За пособничество в совершении диверсий будет введено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Организация диверсии или руководство ее совершением, а равно организация финансирования диверсии повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное заключение. Создание диверсионного сообщества грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. или пожизненным лишением свободы. За участие в диверсионном сообществе вводится лишение свободы сроком от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено для случаев, когда лицо своевременно способствовало предотвращению или пресечению преступления, которое оно финансировало или совершению которого содействовало, а также когда лицо добровольно прекратило участие в диверсионном сообществе и сообщило о его существовании. Уточняется, что прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лица добровольным признаваться не может.

Инициатива, предлагающая изменения в Уголовный кодекс РФ, была внесена в Госдуму 8 декабря и прошла первое чтение 14 декабря. Во втором чтении законопроект был принят 20 декабря. В третьем, окончательном, чтении документ был одобрен нижней палатой российского парламента 21 декабря.