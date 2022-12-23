Страховые компании бьются за аккуратных водителей до последнего

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов представил в четверг на пресс-конференции результаты исследования «ОСАГО в жизни автовладельцев». За последние полгода, считает он, на рынке ОСАГО сложилась целая серия как позитивных, так и негативных трендов.

Так, справочники средней стоимости восстановительного ремонта от Российского союза автостраховщиков (РСА) своевременно отразили меняющуюся конъюнктуру рынка. Это, в свою очередь, помогло в составлении новых тарифов.

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«Но есть вторичная проблема, которая не сильно волнует страхователей. Это то, что тариф изначально не менялся. Но когда меняется стоимость запчастей, их выкуп становится дороже. Если нет акторного обоснования, то нет и резерва, который бы формировался под такие выплаты. И это ставит под угрозу рынок ОСАГО в среднесрочной перспективе, так как некоторые запчасти крайне сложно достать», — заметил он.

При этом Александр Цыганов подчеркнул, что изменения стоимости полиса, хотя и не со стопроцентной вероятностью, но поспособствуют, тому, что больше людей станет ездить без страховки.

«Расширение тарифного коридора снизило некоторую напряженность, но все-таки не закрыло все недотарифицированные сегменты, которые остались. Особо опасные водители всегда присутствуют на дорогах и в страховой статистике. При этом задача тарифного коридора сделать так, чтобы это не принуждало людей к отказу от вождения вовсе. Мы знаем, в некоторых странах ОСАГО становится таким неподъемным, что выгоднее ездить на такси, а не заниматься вождением самостоятельно. Таким образом, воспитательная функция, которая по сути могла бы быть у тарифа, не реализуется», — добавил он.

Кроме того, практически у каждого автовладельца, который ездит аккуратно и покупает ОСАГО, примерно 755 рублей выплат в общей сумме полиса приходится за недотарифицированного клиента. С этим можно и нужно бороться, так как для многих регионов такая сумма является вполне ощутимой, уверен Александр Цыганов. «В данном случае теория страхования говорит о том, что величина базового тарифа, ширина тарифного коридора должны быть акторно оценены», — указал он.

В исследовании к недотарифицированной группе относятся молодые водители без опыта вождения, водители такси, каршеринга, большегрузных автомобилей (эксплуатируемых в крупных городах), машины индивидуальных предпринимателей, используемые в сфере доставки товаров, водители общественного транспорта и некоторые другие. Также статистика исследования показывает недостаточность действующих тарифов для целого ряда регионов РФ.

Ремонтная составляющая тоже стала «слабым местом» ОСАГО. Около 90% граждан выбирают денежную компенсацию и ремонтируются самостоятельно. В каких-то случаях это позволяет ускорить в ремонт, а в каких-то даже получить «прибыль». «При помощи ремонта в несертифицированных центрах, использования старых запчастей, отказа от ремонта, автовладелец оставляет эти деньги для собственных целей», — уточнил Александр Цыганов.

Исследование показало, что если бы ремонт в рамках ОСАГО позволял использовать бывшие в употреблении или нелицензированные детали, то потенциальных клиентов, которые просто забирали средства, стало бы еще больше. 47% процентов клиентов сервисов готовы согласиться на снижение требований к запчастям при авторемонте в двух случаях: если это решение сулит серьезное сокращение сроков проведения восстановительных работ или если автовладельцам предоставляют значительные скидки по цене ремонта. Около 20% опрошенных сообщили, что не готовы к снижению требований к используемым запчастям, 13% смогут пойти на такое решение без всяких условий, 20% автовладельцев считают, что снижение таких требований допустимо только для старых автомобилей.

«Кроме того, не все вообще готовы ремонтировать машину, что раньше побуждалось и самими сервисами. Получение суммы со страховки, очевидно, не является однозначной выгодой страховых отношений», — резюмировал Александр Цыганов.

Нельзя допускать оппортунизма

Отвечая на вопрос, при какой цене полиса ОСАГО водители готовы отказаться от вождения в принципе, 59% участников исследования сообщили, что «пойдут на такое решение при росте цены полиса ОСАГО на 50–100%». Около четверти автовладельцев (24%) заявили, что не откажутся от покупки полиса независимо от роста цены. Для 9% опрошенных даже удорожание полисов ОСАГО на 10-20% будет критично, для 8% — цена окажется неподъемной, если полис «автогражданки» подорожает вдвое.

На данный момент в России около 10% всех автомобилистов ездят без ОСАГО, большинство из них находятся не в крупных городах. Александр Цыганов полагает, что решением данного вопроса станут ужесточение ответственности за управление без полиса, а также повышение технических возможностей по выявлению лиц без наличия ОСАГО. Кроме того, региональным властям необходимо комплексно подойти к данной проблеме, а также жестко пресекать факты бытового мошенничества с полисами. Также на пользу делу пойдет легализация поддержанных запчастей.

Президент РСА Евгений Уфимцев, также принимавший участие в пресс-конференции, заметил, что расширение тарифного коридора — это стремление к соблюдению справедливости по отношению к автомобилистам.

«Тот, кто ездит аккуратно, не должен платить за недобросовестного автовладельца. Иначе получается, что он платит за такси или каршеринг. Неотвратимость — это очень важная составляющая. 90% владельцев авто приобрели полис ОСАГО, они сделали это в соответствии с требованием закона, чтобы другие получили выплату, если им будем принесен ущерб. Вдруг добросовестный владелец попадает в ДТП с тем, который без полиса. И первому, как пострадавшему, выплата не будет произведена. Сначала этого года надо переходить к автоматизации процесса с помощью камер, добиваться неотвратимости требований, чтобы не получилось, что добросовестный владелец переплачивает», — предложил Евгений Уфимцев.

По завершении мероприятия генеральный директор компании «Альфа-Страхование» Владимир Скворцов в комментарии «Эксперту» заметил, что на данный момент страховщики ведут многоплановую работу с добросовестными клиентами дабы избежать ситуации, в которой они, заметив повышение цен на ОСАГО, не присоединятся к «оппортунистам».

«Действительно, в условиях инфляции цены на автозапчасти выросли примерно на 30%. Стоимость полиса повысилась для большого количества людей. Для аккуратных автомобилистов — незначительно. Пока нет статистики, хотим сделать ее по итогам года. Но я могу заверить, что компании за аккуратных водителей просто бьются до последнего. Есть специальные программы, чтобы удерживать их, скидки по ОСАГО. Предлагаем рассрочку с помощью партнеров. Мы сделаем все, чтобы дать потребителю оптимальную цену», — пообещал он.