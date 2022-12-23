Топ 10 полезных опций для пластиковых окон

Пластиковые окна долговечны и неприхотливы, а их характеристики отвечают всем современным стандартам по тепло и звукоизоляции. Однако для потребителя важно, чтобы окна в жилых домах были удобными и функциональными. Покупатель пластиковых окон может по своему выбору укомплектовать их дополнительными устройствами, которые сделают использование окон удобнее, а дом комфортнее. Обзор десяти самых востребованных опций читайте далее.

Энергоэффективный стеклопакет

Эти стеклопакеты изготавливают из стекла, на поверхность которых напылен тончайший слой оксида металла. Он отражает тепловые инфракрасные лучи, почти не задерживая видимую часть спектра. Благодаря этому, зимой тепловая энергия не уходит с излучением наружу, а летом не проникает внутрь дома.

Вместо воздуха камеры энергоэффективных стеклопакетов заполняют аргоном — этот газ отличается очень низким коэффициентом теплопроводности, что также улучшает теплоизоляционные свойства окон.

Эта опция заинтересует владельцев загородных домов: энергоэффективные окна значительно лучше, чем стандартные сохраняют тепло в помещении и снижают затраты на отопление. Летом в жару энергоэффективные стеклопакеты не дают помещению нагреваться солнечными лучами, сохраняют в комнатах прохладу и уменьшают расходы на кондиционирование.

Шумозащитный стеклопакет

Тишина — одно из слагаемых комфорта в жилом доме. Шум опасен для здоровья, поэтому для владельцев домов и квартир, чьи окна выходят на шумную городскую улицу установка окон с шумозащитным пакетом не прихоть, а необходимость.

Для устранения резонансов камеры шумозащитных стеклопакетов делают разной ширины. Благодаря такому решению, окно эффективно ограждает помещение от уличных шумов.

Антивандальный стеклопакет

Вместо обычных стекол, в антивандальных стеклопакетах применяют ударопрочные виды стекла — закаленное или триплекс.

Такую опцию часто заказывают владельцы квартир, расположенных на первых этажах домов. В детских комнатах окна с такими стеклопакетами тоже очень уместны — случайный удар мячом им не повредит. Кроме того, эти стекла безопасны, если все же их удастся разбить: закаленное стекло рассыпается на мелкие осколки, которые не смогут нанести человеку серьезных порезов, а триплекс, благодаря вклеенной в него пленке, покрывается трещинами, но на осколки не рассыпается.

Противовзломная фурнитура

Эта опция хорошо дополняет антивандальный стеклопакет. Чтобы не позволить взломщику открыть окно, используют сразу несколько технических решений:

запорные механизмы с цапфами грибовидной формы не позволяют отжать створку монтировкой;

установленные внутри профиля бронепластины не дают просверлить раму снаружи и открыть окно, повернув ручку;

створки, на которых установлены ручки с замками, не открыть без ключа.

Оборудованные противовзломной фурнитурой окна защищают загородный дом или дачу от непрошенных гостей.

Детский замок

Специальное устройство, устанавливаемое на створку, не мешает приоткрыть ее для проветривания, но не дает широко распахнуть — малыш в отсутствие взрослых будет в безопасности и не выпадет из окна.

Детский замок — обязательная опция для окон в комнате, где живет маленький ребенок.

Сетка от насекомых

В теплое время года вместе со свежим воздухом в комнату залетают комары и мухи — антимоскитные сетки устраняют эту проблему. Как правило, сетками оборудуют только те створки, которые открываются для проветривания.

Вентиляционный клапан

Свежий воздух — одно из главных условий комфортного микроклимата, но через открытую створку в комнату проникает уличный шум и пыль. Вентиляционный клапан обеспечивает приток воздуха при полностью закрытом окне и поддерживает нормальное функционирование вытяжной вентиляции.

Если квартира не оборудована приточной вентиляцией, в каждой комнате хотя бы на одном окне должен быть установлен вентиляционный клапан.

Микропроветривание

Зимние морозы усложняют проветривание помещения: теплый воздух быстро уходит через приоткрытое окно и в комнате становится холодно. Устройство для микропроветривания позволяет очень тонко регулировать положение створки и открывать ее буквально на миллиметры. Этого хватает для поступления свежего уличного воздуха, но не дает помещению остывать.

Ламинация профиля

Пластиковые окна не обязательно должны быть белыми — по желанию покупателя окна изготовят из ламинированного ПВХ профиля. Специальную полимерную пленку в заводских условиях наклеивают на поверхность профиля. Она не выцветает и не отслаивается в течение всего срока службы окна.

Покупатель может выбирать цвет оконных рам из десятков вариантов. Особенно востребована ламинация, имитирующая металлические или деревянные окна. Пленки очень точно воспроизводят рисунок и фактуру поверхности различных пород дерева — дуба, ясеня, ореха и многих других.

Шпросы

Декоративные накладки на стекла — шпросы — придают окнам стильный и узнаваемый вид. Для дома в классическом архитектурном стиле шпросы — обязательный элемент.

Шпросы наклеивают непосредственно на стекло или размещают внутри стеклопакета. В первом случае шпросы выглядят как деревянные планки: кажется, что окно состоит из множества небольших прямоугольных стекол. Внутренние шпросы имитируют витражное окно.

Источник: www.veka.ru