ЦБ на два месяца перенес повышение нормативов обязательных резервов для банков

Банк России переносит анонсированный ранее ориентировочный срок ближайшего этапа повышения нормативов обязательных резервов с 1 января на 1 марта 2023 года, сообщается на сайте ЦБ. Регулятор снизил нормативы обязательных резервов банков с 3 марта текущего года.

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«Решение принято с учетом снижения прогноза профицита ликвидности банковского сектора на конец 2022 года на 0,7 трлн рублей, до 2,6–3,2 трлн рублей», — пояснили в пресс-службе Банка России.

В ЦБ уточнили, что к оттоку ликвидности из банков привели как заимствования Минфина на рынке ОФЗ, так и рост спроса населения на наличность. Прогноз прироста наличных денег в обращении повышен на 0,3 трлн рублей, до 1,7–1,9 трлн рублей. При этом на 0,4 трлн рублей понижен прогноз притока средств в банки за счет бюджетных и прочих операций.

В ЦБ также отметили, что намеченный на 1 июня 2023 года ориентировочный срок второго этапа повышения нормативов обязательных резервов пока сохраняется.

