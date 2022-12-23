ЦБ подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов стартовало в России 1 октября 2021 года. До сентября 2022-го в нем приняли участие 6,13 млн начинающих инвесторов, из них успешно справились с заданиями 1,92 млн человек, сообщила пресс-служба Центробанка со ссылкой на опрос крупнейших брокеров.

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«Часть инвесторов проходила тесты по нескольким финансовым инструментам, и всего инвесторы успешно сдали 4,68 млн тестов, 55% из них — с первого раза. Но для сдачи значительной части (24%) тестов некоторым инвесторам потребовалось четыре или даже более попыток», — сообщили в ЦБ.

Наиболее сложными для инвесторов оказались вопросы, касающиеся особенностей и рисков российских акций, не входящих в котировальные списки, а также иностранных акций и сделок с плечом.

По данным опроса, доля неудачных и незавершенных попыток пройти тесты в I квартале текущего года составляла 48%, но к III кварталу выросла до 78%. В ЦБ объяснили это тем, что более опытные инвесторы, скорее всего, проходили тестирование в первые месяцы после его запуска. Кроме того, с сентября стало труднее пройти тест методом простого перебора возможных ответов.

Регулятор также отметил, что инвесторы, не сдавшие тест, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов и практически не использовали право на «последнее слово» — возможность совершить желаемую сделку на ограниченную сумму. Кроме того, снизилось и число желающих воспользоваться «дедушкиной оговоркой», дающей право купить сложный инструмент без тестирования, если инвестор уже имел с ним дело до 1 октября 2022 года.

