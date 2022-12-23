Ценовой потолок получил по заслугам

22 декабря после очного заседания Госсовета по молодежной политике Владимир Путин подробно ответил пулу кремлевских журналистов на ряд актуальных вопросов. Превалировали, естественно, тема СВО и геополитика. Но значительное время было уделено и одной самых острых сегодняшних геоэкономических проблем: ценовому потолку на российскую нефть, установленному 5 декабря странами «большой семерки», Евросоюза и примкнувшим к ним Австралией.

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Тема вообще весьма острая и с экономической и политической точек зрения. Не случайно, хотя вначале было обещано принять ответный президентский указ уже через неделю после объявления потолка, затем процесс немного затянулся. По словам Пескова, необходимо было дополнительно согласовать позиции разных ведомств.

И еще более важно — уточнить позиции основных потребителей российской нефти: Индии и Китая. Похоже, что эта работа в основном завершена. Владимир Путин провел онлайн переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. Замсекретаря совбеза РФ и лидер партии «Единая России» Дмитрий Медведев по приглашению ЦК КПК посетил Пекин и был по партийной линии принят генсеком КПК Си Цзинпином. В ближайшие дни должен быть проведен телемост между Владимиром Путиным и Си Цзинпином. Судя по всему, коллеги Путина заверили его в том, что поддерживать западный ценовой потолок они не собираются.

Самое время для подписания указа. Хотя далеко не все последствия введения ценового потолка уже себя проявили. Контракты, заключенные до 5 декабря, могут выполняться на прежних условиях вплоть до 19 января наступающего года. Не пересматривается пока и уровень потолка — $60 за баррель. Но это наверняка, причем именно в сторону понижения, будет сделано минфином США в конце января. О чём уже предупредил его первый замглавы Адевале Адейемо.

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В российском правительстве, видимо, уверены в том, что дожидаться новых санкционных ударов по ТЭК не стоит. Необходимо нанести упреждающие удары.

Так, Владимир Путин заявил, что никаких потерь для российской экономики от потолка цен на нефть нет. «Мы примерно по таким ценам и продаем»,— признался он. Но внедрение нерыночных механизмов угрожает всей мировой экономике. Поэтому, по словам Путина, указ об ответных мерах на потолок цен на нефть он подпишет в «понедельник-вторник» (26-27 декабря).

Президент уверен, что речь пойдет именно о «предупредительных мерах», так как «какой-то индивидуальный ущерб для российской экономики и ТЭКа не просматривается». В целом же внедрение нерыночного регулирования приведет к недоинвестированию глобального ТЭКа, что повлечет за собой, уверен президент, снижение предложения и высокие цены на энергоресурсы.

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Более подробно раскрывать детали проекта своего указа Владимир Путин не стал. Но на следующий день в интервью «России 24» вице-премьер Александр Новак осветил суть документа: «"В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолку цен, который введен Евросоюзом».

В заявлении Новака необходимо акцентировать, как минимум, два момента. Во-первых, проект президентского указа действительно носит определенно предупредительный характер, так как в его текст включены нефтепродукты. Потолок цен на них в рамках ЕС и G7 вводится 5 февраля. Более того, ЕС вводит еще и эмбарго. В преддверии этой даты многие европейские компании пытаются запастись по полной программе. Иначе ряду стран ЕС, особенно Германии, грозит дефицит дизтоплива, потребность которого на 20% покрывалась российскими поставками. После опубликования указа такого рода сделки будут запрещены российским правительством.

Во-вторых, можно предположить, что запретительные меры со стороны Москвы ограничатся только странами и компаниями, официально поддержавшими нефтяной ценовой потолок. О наказании посредников Новак ничего не сказал. Хотя о возможности такого ограничения ряд СМИ писали.

Не упомянул Новак и о возможности включения в текст указа максимального размера ценовых скидок на российскую нефть. Видимо, дискуссия на этот счет еще не завершена.

Но можно высказать мнение, что ограничивать дисконты все же не стоит. Это ограничит маневры российских компаний. Как известно, барьеры, возведенные санкциями и отказами в обслуживании российских нефтяных поставок западными трейдерами, банками и страховыми компаниями, привели в марте-апреле к резкому сокращению добычи и экспорта. Вернуться на круги своя уже в мае-июне удалось прежде всего за счет радикального увеличения скидки на Urals (она доходила до $30 за баррель) индийским и китайским потребителям. В результате, по оценке Новака, добыча нефти в этом году, несмотря на декабрьское эмбарго ЕС, увеличится по сравнению с прошлым годом на 2%.

К ноябрю дисконты Urals в среднем не превышали $15-20 с барреля. По данным российского Минфина, средняя цена марки Urals в ноябре составила $66,47/бар. Затем, правда, Bloomberg и Международное энергетическое агентство, ссылаясь на данные ценового нефтяного агентства Argus, сообщали, что в конце ноября были отмечены контракты с ценой на Urals ниже $60, а в начале декабря — даже ненамного выше $40. Но и при таком раскладе себестоимость производства нефти в России значительно ниже. К тому же есть сомнения в точности этой информации.

Мало того. Другая российская марка — ESPO – продается в Китай и страны АТР (почти треть экспорта) по котировкам значительно более высоким — порядка $67-68 за баррель.

В общем, раскрывать перед всеми потребителями дисконты на свои нефтяные коктейли явно не стоит.

Любой ответный ход, тем более предупредительного характера, чего-то стоит. Иногда довольно значительно. Но марку надо держать и не допускать потери лица.

Александр Новак признал, что в начале наступающего года придется пойти на сокращение добычи нефти примерно на 500-700 тыс. баррелей в сутки. По его оценке, это не превышает 5-7%. А значит, для российского ТЭК не критично. Более того, этого может и не понадобиться.

Откуда взялись именно такие цифры, объясняется следующим образом. Дело здесь даже не в ценовом потолке. Его поддержали только западные страны. При этом, далеко не все. ЕС не возвел потолок над трубопроводами. По «Дружбе» Венгрия, Словакия, Чехия (южная ветка), Польша и Германия (северная труба) могут получать сырую нефть без всяких ценовых ограничений.

Общая мощность нефтепровода «Дружба» превышает 30 млн тонн в год. В прошлом году это треть годовых поставок в ЕС. Венгрия изначально держится и будет держаться за «Дружбу». Берлин и Варшава грозились перекрыть вентиль 31 декабря уходящего года. Но «Транснефть» несколько дней назад, по словам главы компании Николая Токарева, получила заявки на прокачку и от немецкой, и польской компаний: на первый квартал 2023 года объемом, превышающим 3 млн тонн.

Проблема для нашей стороны, скорее не в потолке, а танкерном эмбарго, введенном ЕС, как указывалось выше, 5 декабря.

По оценке МЭА, России теперь придется найти покупателей на 1,1 млн баррелей в сутки. Но, если пересчитать показатели, по оценкам Bloomberg, то поставки российского сырья морем в страны ЕС в ноябре упали до 500-700 тыс. баррелей в сутки. Именно на столько и придется временно сократить добычу.

Окончательные прогнозы по динамике добычи и экспорта российской нефти можно будет сформировать, все же, после официальной публикации президентского указа об ответных мерах на ценовой потолок. Но уже сейчас ясно, что ценовые ограничения в любом случае сыграют в сторону роста мировых цен на нефть (и снижению инвестиций в отрасль). По прогнозу Bank of America, цена североморской марки Brent в 2023 году превысит $100 за баррель.