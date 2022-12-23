В Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Байдена

Руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами, ответил на вопрос одного из них о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

По словам представителя Кремля, никаких предварительных контактов по поводу возможной встречи лидеров РФ и США нет, передаёт РИА Новости.

«Никаких предварительных контактов на этот счёт нет», – подчеркнул Песков.

Как ранее писал «Эксперт», во время своих брифингов руководитель президентской пресс-службы регулярно отвечает на аналогичные вопросы. В частности, 2 декабря он прокомментировал слова Байдена, предложившего переговоры с Москвой при условии, что Россия выведет свои войска с территории Украины.

«То есть, фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдёт из Украины. Вот, что он сказал. Кремль к этому не готов. Безусловно. Специальная военная операция продолжается», – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера тогда подчеркнул, что «для достижения наших целей президент Путин был, есть и остаётся открытым для переговоров со всеми».