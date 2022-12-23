В ЛНР нашли два схрона с боеприпасами для осуществления терактов украинскими диверсантами

Сотрудники российских спецслужб обнаружили два схрона диверсантов ВСУ, планировавших осуществить террористические акты на территории Луганской Народной Республики во время новогодних праздников.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Российскими спецслужбами в результате проведенных мероприятий в населенном пункте Светличное ЛНР выявлено два схрона с боеприпасами, предназначавшимися для осуществления украинскими диверсантами терактов на территории республики в период новогодних праздников в отношении мирных граждан», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что в разрушенном здании местной школы найдены десять мин калибром 82 мм и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 мм. Все боеприпасы уничтожены на месте.

Как рассказали ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), с начала года в России в общей сложности предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта; пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в 2022 году серьезно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах центра и юга России.