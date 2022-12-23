В РСПП спрогнозировали тяжелый год

«Мы частично по инерции проскочили 2022 год. Запасы были, не сразу все партнеры уходили, были какие-то компромиссные варианты. Так, многие компании, которые уходили из России, выполняли свои обязательства по старым контрактам. Но продлевать эти контракты на 2023 год они не собирались и не будут», — заявил на встрече с журналистами глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, 2023 год будет более тяжелым для бизнеса, чем уходящий 2022-й сразу по нескольким причинам. Придется и дальше искать альтернативы продукции ушедших зарубежных компаний. «А это серьезные инвестиции. И не исключено, что могут возникнуть проблемы, может наблюдаться технологическое отставание и снижение производительности», — предостерег глава РСПП.

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«Ползти будем долго»

На повестке остается вопрос выстраивания новой логистики: на это потребуется время. Также не исключено, что товары новых поставщиков, пришедших на замену западным, могут попасть под категорию продукции двойного назначения. В связи с этим часть компаний в области высокотехнологичной продукции могут приостановить сотрудничество с Россией.

«Более того, мы не должны сбрасывать со счетов, что 2023-й будет годом активизации вторичных санкций, — продолжил Александр Шохин, — Пакеты закончатся — у европейцев не хватит фантазии придумывать, чем бы и себе не навредить, и нам хуже сделать. А вот вторичные санкции — это то, чем они явно займутся, и будут вылавливать посредников в лице стран вроде Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии и конкретных компаний. Понятно, что до всех не добежишь, но будут показательные случаи привлечения к ответственности».

Таким образом, в следующем году борьба запада с Россией будет продолжаться не только через введение новых санкций, но и через контроль за их соблюдением. В середине декабря Евросоюз объявил о решении ввести новую должность посланника по санкциям. В его задачи будет входить контроль за соблюдением ограничений, веденных против российских товаров и стран, которые способствуют их обходу. Должность займет бывший посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан, он приступит к выполнению новых обязанностей уже в январе 2023 года. Еще раньше, в конце ноября, Совет ЕС утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе.



Александр Шохин полагает, что часть компаний может испугаться подобных угроз и отказаться от сотрудничества с российскими предприятиями: «Даже сейчас в связи с введением потолка цен на нефть и рядом ограничений, которые в этой связи возникают, некоторые бояться использовать теневые механизмы экспорта российской нефти в силу того, что санкции достаточно серьезные в финансовом и даже в уголовном плане».

Возможно, не все перечисленные прогнозы сбудутся, отмечает Александр Шохин. Поэтому правильнее говорить о том, что 2023 год будет непростым не в силу неизбежных проблем, а из-за высокого уровня неопределенности. Одно точно, по мнению главы РСПП, не стоит ждать быстрого восстановления после спада. «Никто не считает, что мы выйдем на плато в середине года и у нас будет отскок, тип кризиса через букву V. Ползти будем долго, я даже не знаю, какая это будет буква», — заявил он.

Меры поддержки стоит предварительно обсуждать

Ожидается, что в следующем году перед российскими властями встанет задача найти баланс между наполнением бюджета и стимулированием экономики. «Если правительство озаботится пополнением бюджета и для этого усилит фискальную нагрузку на бизнес, то, естественно, возможности реализации многих проектов могут быть поставлены на hold до лучших времен», — предупредил глава РСПП.

Он обратил внимание на необходимость публичного обсуждения фискальных решений и их предсказуемости. По его мнению, нужно вернуться к тому, чтобы все налоговые поправки принимались весной. Таким образом, у бизнеса будет возможность подготовиться к новым мерам, а также скорректировать содержание поправок: «Публичное обсуждение — это тот минимум, на котором мы настаиваем, и желательно со сдвижкой на весну, чтобы все решения принимались в рамках весенней сессии Госдумы. Хотя мы понимаем, что неожиданности могут быть».

Глава РСПП указал, что в этом и прошлом году решения о повышении нагрузки на бизнес часто принимались правительством «с колес», причем без обсуждения с предпринимательским сообществом. Это касается, в том числе, повышения НДПИ для горнодобычи и введения акциза на жидкую сталь в 2021 году. «Хотя на финальной стадии и были обсуждения по поиску компромиссов. Но эти компромиссы касались конкретных формул, а не самого факта повышения налогов», — пояснил Александр Шохин.

В этом году тенденция продолжилась. Представитель бизнес-сообщества напомнил о принятии нормы об использовании только кадастровой стоимости при расчете налога на имущество и недавнего увеличении страховых взносов для владельцев опасных промышленных объектов. По его словам, бизнес по сути не участвовал в обсуждении этих решений.

Лучше, чем могло бы быть

Весной различные ведомства и эксперты давали достаточно мрачные прогнозы насчет падения российской экономики. Так, Минэкономразвития РФ ожидало падения экономики РФ на уровне 8,8%, похожий прогноз давал Международный валютный фонд (МВФ). Алексей Кудрин, занимавший тогда пост главы Счетной палаты, заявлял, что ВВП в этом году может снизиться на 10%. Позже данные были значительно скорректированы. Сейчас в официальном прогнозе Минэкономразвития спад экономики по итогам года ожидается на уровне 2,9%. В то же время президент России Владимир Путин утверждает, что в реальности этот показатель будет даже меньше — около 2,5%.

«Но на самом деле дело не в конкретной цифре, а в общей экономической динамике. И, безусловно, для нас важен итог не только 2022 года, но и 2023-го, и 2024-го, и 2025-го. Очень важно, когда у нас будет достигнут уровень как минимум докризисного 2021 года. И прогнозы здесь: то ли мы выйдем на эту траекторию в конце 2024 года, то ли в 2025 году. Более интересная тема – насколько у нас маховик восстановления экономического роста в следующем году будет реально запущен», — отметил Александр Шохин.

Он добавил, что спад инвестиций в этом году оказался ниже, чем спад ВВП, что не может не радовать. Ожидается, что в следующем году будет наблюдаться аналогичная ситуация. «Инвестиционная активность достаточно высокая, в том числе, потому что импортозамещение требует инвестиций, — пояснил глава РСПП. — Компании достаточно быстро реагировали на ситуацию и инвестировали в основной капитал с целью удержать производство и начать поиски новых поставщиков в том числе внутри России». Он добавил, что высокая адаптивность российского бизнеса стала одним из ключевых факторов, почему текущие официальные прогнозы оказались намного лучше весенних ожиданий.

Свой вклад внесла и антикризисная политика государства. В том числе речь идет о моратории на плановые проверки бизнеса, введенном еще весной. В конце октября президент заявил, что сообщил, что эта мера будет продлена на 2023 год. Также на прошлой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым продлевается антисанкционное регулирование в экономике. Этот документ касается более 40 мер поддержки, затрагивающих в том числе корпоративные отношения, стимулирование деятельности арендаторов, приостановивших деятельность в РФ, а также регулирование ряда иных сфер экономики.