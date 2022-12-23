В США Зеленский получил «поцелуй Иуды»

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон.

По мнению многих аналитиков, целью его поездки было не только потребовать от западных «покровителей» дать его стране ещё больше вооружения, но и продемонстрировать всему миру, и прежде всего Москве, что Украина и США являются настоящими союзниками.

При этом выступление главы «незалежной» в американском Конгрессе получило ещё больший размах, чем предполагалось. В частности, спикер Палаты Представителей Ненси Пелоси взяла из рук Зеленского украинский флаг, который якобы передали бойцы ВСУ с поля боя. За это Пелоси буквально расцеловали руки главы киевского режима, а после этого и вовсе подставила щеку для ответного поцелуя от пана Зеленского.

В Сети Интернет данную сцену уже назвали «поцелуем Иуды», вспомнив то, как США обошлись с правительством Афганистана, когда решили оборвать помощь и вывели из государства все свои силы.

При этом они сумели избежать «поцелуя Иуды» — своенравной Пелоси, которую не остановят никакие союзники, если она решит, что они мешают ее государству, пишет издание «ВЗГЛЯД».

Как ранее писал «Эксперт», по мнению ведущего американского телеканала FOX News Такера Карлсона, визит президента Украины Владимира Зеленского в США направлен на «выкачивание денег» из американской экономики вместо усиления мировой стабильности, что стало «унизительным сценарием» для Вашингтона.

Журналиста при этом также возмутил и внешний видом главы «незалежной», который пришёл на совместное заседание обеих палат конгресса США в армейских штанах и зелёном свитере.

«Но самое печальное, что смыслом визита Зеленского в Вашингтон стало не установление стабильности в мире или «принятие мудрых решений» и не помощь США, – подчеркнул Карлсон. – Сутью поездки стало заискивание Соединенных Штатов перед украинским лидером и передача ему миллиардов долларов из нашей рассыпающейся экономики».