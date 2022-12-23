Владимир Ефимов: часть бывшей промзоны «Донские улицы» отдадут под релевелопмент

Участок бывшей промышленной зоны «Донские улицы» площадью три га в Москве будет вовлечен в программу комплексного развития территорий. Инвестиции в проект превысят 13 млрд рублей, сообщил 23 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий реорганизуют участок бывшей промзоны на улице Вавилова, расположенный недалеко от станции метро “Ленинский проспект” и платформы Московского центрального кольца “Площадь Гагарина”. Инвестиции в реализацию проекта превысят 13 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения правительства Москвы.

По его словам, в ходе редевелопмента на этой территории построят жилые, общественные и социальные объекты, где появится 430 рабочих мест. Эффект для бюджета города от проекта вице-мэр оценил в 140 млн рублей в год.

По оценкам властей, на данный момент участок бывшей промзоны «Донские улицы» используется неэффективно. Если собственники недвижимости или земли не захотят участвовать в редевелопменте, им компенсируют рыночную стоимость их объектов.

Всего на этой территории планируется построить около 145 тыс кв м недвижимости, из них 137 тыс. «квадратов» составит жилье по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, здесь возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, школу для 200 учащихся и детский сад для 100 воспитанников, магазины, кафе и рестораны. «Общая площадь общественно-деловой и социальной застройки составит почти 8 тыс кв м», — уточнил он.

Напомним, программа комплексного развития территорий разработана, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли города, которые заброшены или используются неэффективно. По ее итогу будет создано более полумиллиона новых рабочих мест, а общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн рублей. Первый такой договор — в отношении промзоны «Октябрьское Поле» — заключили в 2020 году. Всего на данный момент заключено 10 соглашений с инвесторами.