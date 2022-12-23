«Яндекс» разместил в «Картах» 3D-модель будущей штаб-квартиры в Москве

Корпорация «Яндекс» представила трехмерную модель своей штаб-квартиры с собственным музеем и школой на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы.

«Новая штаб-квартира Яндекса — в 3D. Посмотрите в Картах, как она будет выглядеть», — сообщается в блоге компании. Там же приводятся детали проекта, который будет реализован в 2024 году. Отмечается, что комплекс находится недалеко от здания РАН.

«Первые два этажа и часть третьего будут открыты для всех. Там заработают ресторан, фуд-холл и Музей Яндекса», — указывается в пресс-релизе. Сообщается, что со стороны улицы Анучина у комплекса, который состоит из нескольких крыльев, будет 12 этажей, со стороны улицы Косыгина — 15 этажей. На нижних уровнях разместится школа «Яндекса» и аудитории-амфитеатры для крупных мероприятий.

В компании подчеркивают, что здание не нужно будет обходить, чтобы попасть, примеру, в парк Дворца пионеров; комплекс можно просто пройти насквозь. У комплекса будет пять этажей, три из которых занимает парковка на 1630 мест, поэтому работникам компании не придется парковать свой автотранспорт на близлежащих улицах.

Для сотрудников также обустроят спортивный комплекс с 25-метровым бассейном и большим спортзалом. Рядом со зданием появится сквер дорожками, лавочками и освещением.

Разрешение на строительство «Яндекс» получил два года назад. В октябре текущего года завершилось строительство подземной части здания.

Комплекс появится на площадке, которую раньше занимала гостиница «Корстон», по адресу улица Косыгина, дом 15.

Общая наземная площадь штаб-квартиры корпорации составит около 162 тысяч кв.м. Девелопер проекта — MR Group.

Сейчас штаб-квартира «Яндекса» находится на улице Льва Толстого в Хамовниках, на бывшей территории фабрики «Красная Роза». Она представляет собой семиэтажное здание. Это одно из 12 отделений «Яндекса» в РФ.